Sénégal: Arrêt des activités d'ENDA Lead Africa - La socièté civile souffle le chaud et le froid

Face à ce qu'elle qualifie de «tentatives de musèlement», des organisations de la société civile ont voulu développer une stratégie pour faire face au régime du président de la République, Macky Sall. En conférence de presse hier, le coordonnateur de la Rencontre africaine des droits de l'homme (Raddho), Sadikh Niass, a indiqué que les concernés ont décidé de sursoir leur plan d'actions en attendant l'issue de la médiation initiée par de bonnes volontés.

Un décret du ministère de l'Intérieur, signé le 5 novembre, a été notifié à Lead Afrique Francophone pour exiger l'arrêt de ses activités à cause du financement du mouvement Y'en a marre qui, selon le document du département dirigé par Aly Ngouille Ndiaye, n'est pas reconnu comme une organisation d'utilité publique.

Pis, le président de la République, Macky Sall, dans un entretien accordé à la chaine française France 24 la semaine dernière, avait qualifié le président d'Amnesty section Sénégal, Seydi Gassama «d'opposant caché».

Une déclaration qui est venue s'ajouter à des attaques proférées par les ministres de l'agriculture et de l'équipement rural, Pape Abdoulaye Seck et celui des mines et de géologie, Sophie Gladima Siby.

C'est donc pour répondre à tous ces faits qualifiés de «tentatives de musèlement» que des organisations de la société civile avaient décidé de mettre en œuvre une stratégie pour faire face au régime du président Macky Sall.

Cependant, en conférence de presse hier, le coordonnateur de la Rencontre africaine des droits de l'homme (Raddho) Sadikh Niass, a soutenu qu'une médiation est entreprise par de bonnes volontés afin que l'Etat sursoie au décret décidant l'arrêt des activités de l'ONG Lead Africa francophone.

A cause de cette entreprise, indique-t-il, les organisations de la société civile, ont décidé de mettre en veilleuse leur plan d'actions.

Cependant, précise Sadikh Niass, cette pause n'est pas synonyme d'abandon de leur combat. Sadikh Niass a estimé en outre que les organisations de la société civile sont disposées à rendre compte à l'Exécutif comme aussi elles sont ouvertes au dialogue.

Le coordonnateur de la Raddho soutient aussi que les attaques contre la société civile ne sont pas une nouveauté. Elles sont une pratique courante à la vielle d'élections confie-t-il.

Pour le directeur de l'association, Moussa Mbaye Gueye ce retrait de l'agrément entraine l'arrêt de leurs activités sur l'ensemble du territoire. Mieux ajoute-t-il son organisation «n'est pas un bailleur du mouvement Y'en marre». Elle ne fait que l'accompagner dans des activités de conscientisation citoyenne soutient Moussa Mbay

e Gueye. A signaler qu'en plus de la Raddho, du mouvement Y'en a marre et de l'Ong Lead Africa, beaucoup d'autres organisations portent le combat. Il s'agit entre autres d'Article 19, Amnesty International, Cicodev et de l'Ong 3D.