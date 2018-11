Sénégal: Conférence internationale sur la médecine traditionnelle - La faculté de medecine donne le ton à partir du 30 novembre

Le Sénégal abrite du 30 novembre au 02 décembre, la première conférence internationale conjointe sur le potentiel de l'ethnopharmacologie et celui de la médecine traditionnelle et plus particulièrement celui de la capacité des plantes à répondre aux défis locaux ou globaux de santé.

Organisée sous le haut patronage du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, cette rencontre vise à renforcer selon un communiqué, le lobby international des gouvernements sur les problèmes de santé et établir un network de la recherche scientifique et des problèmes connexes dans le but d'augmenter l'usage des ressources naturelles /plantes médicinales pour la réduction de la pauvreté et le développement durable.

« Dans le but d'atteindre ce double objectif, cette conférence se tient à Dakar pendant la commémoration des activités marquant le premier centenaire de la faculté de médecine, de pharmacie et d'Odontologie/stomatologie (FMPO/S) de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) et va offrir dans ces sous-thèmes la possibilité de créer un forum pour une présentation et une discussion sur les opportunités tant scientifiques que économiques dans le marché mondial touchant le développement de la santé, des aliments, des ingrédients nutraceutiques et cosmétiques générés à partir des plantes et leur usage pour de meilleures solutions de santé tant locale que globale, en même temps qu'elles soutiennent un développement économique durable en Afrique», a renseigné la source.

Pour rappel : l'ethnopharmacologie est une discipline qui étudie les plantes médicinales sur un territoire, en lien avec leur utilisation empirique et la médecine traditionnelle locale.