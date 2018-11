Sénégal: Eligible au programme forward de la FIFA - Le football sénégalais capte 2 millions de dollars par an

Eligible au programme « Deux -point-zéro» pour le nouveau cycle 2019-2022, le Sénégal va bénéficier d'un appui financier de 2 millions de dollars de la Fifa dans le cadre programme de développement Forward destiné aux associations sportives et le développement le football.

Mayacine Mar qui pilote le projet pour le football sénégalais, a profité du séminaire de partage qui a regroupé du 20 au 21 novembre à Dakar, 24 pays africains, pour rappeler les domaines d'intervention qui seront déroulés à partir de ce mois de décembre.

Six des 9 projets ficelés par le Sénégal ont été acceptés par la Fifa dans le cadre de son projet Forward, d'appui financier pour le développement du football africain. Après la fin du programme «Un-point-zéro» (2016-2018), l'instance a revu l'enveloppe à la hausse pour le nouveau cycle qui va de 2019 à 2022.

Le budget de fonctionnement attribué aux fédérations sportives passe désormais chaque année de 500 mille à 1 million de dollars et de 750 milles à 1 million de dollars pour les projets qui seront soumis à l'approbation de la Fifa.

Avec la validation de ses projets, le Sénégal aura droit comme chaque année à une enveloppe de deux millions de dollars, selon le Directeur technique national Mayacine Mar qui pilote le dossier du Sénégal.

«Le projet forward est un appui financier de la Fifa aux associations sportives dans tous les domaines qui peuvent permettre au foot africains de se développer.

Cela prend en compte les infrastructures, la construction de centres techniques, la construction d'un stade, d'un terrain, la formation des cadres, la création de nouvelles compétitions.

En somme, tous les facteurs qui permettent à un pays de développer son football. C'est pour montrer que la Fifa fait beaucoup d'efforts car, beaucoup de recettes ont été générées par la Coupe du monde.

La Fifa demande aux Fédération de lui faire des projets s'ils sont viables, vous captez l'argent. Les financements ont commencé à tomber. A partir du mois de décembre, nous allons commencer à dérouler notre programme», indique t-il.

LA COMPETITION DES JEUNES, POSTE LE PLUS IMPORTANT DU PROGRAMME

Le patron technique du football sénégalais souligne qu'un accent particulier sera ainsi mis sur le développement des compétitions jeunes qui, selon lui, constitue le poste le plus important du programme. «Dans les projets, on tient compte du contexte dans lequel évolue le football.

Qu'est ce qui nous manque dans le football et qu'est ce qu'il faut faire pour combler certains vides. La première réflexion concernant les compétitions de jeunes, qui est le poste le plus important.

C'est que le championnat U17 au Sénégal est le plus difficile à organiser. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous allons créer cette compétition réservée aux équipes de Ligue 1 et Ligue 2 et on verra après pour les amateurs.

Nous voulons effectivement créer une compétition en U15 à partir des sélections régionales. Nous avons également introduit un projet sur la formation des cadres, le recyclage des entraîneurs. Mais aussi sur beaucoup de formations», informe-il.

Le football féminin ne sera pas en reste puisqu'il s'agit, selon de ce responsable du football sénégalais, d'assurer une plus grande régularité. «Nous avons également introduit un projet de football de jeunes filles de 14, 15 et 16 ans à Dakar et à Ziguinchor qui sont les deux régions où il y a plus de clubs féminins.

Parce qu'il y a un vieillissement de nos clubs. Il faudra trouver une relève au niveau de l'effectif et donner la possibilité aux clubs d'aller prendre. On a ciblé 10 établissements à Ziguinchor qui vont avoir un championnat entre eux.

Et 20 établissements à Dakar entre Rufisque, Guédiawaye et Pikine», confie t-il en marge du séminaire de partage qui, rappelle t-on, organisé du 20 au 21 novembre à Dakar, à l'intention de 24 pays africains. C'était pour répondre aux sollicitations des pays africains à mieux comprendre le projet Forward. «Il y a le volet technique dans ce séminaire.

Un expert de la Fifa est venu pour le montage de projet et donner des tuyaux sur la manière de monter des projets. Il y a un autre sur la gouvernance et tout ce qui est marketing etc.

En somme, faire en sorte que les fédérations sportives aient une administration solide qu'ils puissent travailler sur de bons projets. Les Européens ont récupéré tout ce que la Fifa leur a donné en termes de projets parce qu'ils ont une bonne administration, des experts en montage de projets», explique-t-il.