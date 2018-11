Sénégal: El Cantara Sarr - «L'organisation de cet examen pourrait faire l'objet d'un recours... »

Le Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'Éducation nationale croit fermement que la tutelle a hypothéqué sérieusement la formation initiale des élèves maîtres dans les Centres régionaux de formation du personnel enseignant (Crfpe).

Le temps de formation de cette promotion si insuffisant - 7 mois au lieu de 9 -, pourrait faire l'objet de recours parce que n'étant pas passé conformément à la norme. Beaucoup de dysfonctionnements et d'anomalies ont été notés dans les «évaluations certificatives», fustige El Cantara Sarr.

DESARTICULATION ENTRE L'ANNEE ACADEMIQUE ET L'ANNEE SCOLAIRE

«Nous sommes dans une année scolaire qui a été très perturbée du point du déroulement des enseignements apprentissages dans les Crfpe. Cette difficulté est structurelle parce que la problèmeatique des Crfpe englobe la formation initiale des agents de l'éducation. Ce type de formation dans les Crfpe a comme particularité de s'effectuer dans un modèle d'alternance théorie et pratique. Ces écoles sont adossées à des écoles d'application. L'élève-maitre est appelé à faire des stages d'observation, d'imprégnation dans ces dites écoles encadrés par les maitres d'application qui avaient en charge d'initier les élèves-maitres aux riduments du métier. Nous avons constaté que la prise en charge de la formation dans les Cfrpe est précaire et aléatoire car ne reposant pas sur un cadre réglementaire que nous avons avisé. Ce qui justifie notre travail pour une révision du decrét 2011/625 pour que les Crfrpe puissent répondre à leur vocation de production et de consolidation du capital humain. La structuration de la formation, compte tenu qu'elle dépend d'un modèle théorie-pratique et adossé à une école d'application, oblige de concevoir une année académique en cohérence avec l'année scolaire. Cela n'a pas de sens que les élèves-maitres soient dans les écoles ou les apprenants et les instituteurs n'y sont pas. Les conditions de la formation ont été fortement agressées par une désarticulation entre l'année académique et l'année scolaire. On ne peut pas dire que dans ces conditions que la formation s'est bien passée».

ILS ONT FAIT UN FORCING EN ORGANISANT LES EXAMENS DANS LES CONDITIONS VRAIMENT TRES ROCAMBOLESQUE

«Je vous renvoie aux différents plans d'actions du Siens. Le quantum horaire a été fortement agressé. Ce sont des fascicules qui ont été livrées au moment où des élèves maitres devaient en face des formateurs pour leur expliquer les choses dans le détail. Des heures ont été regroupées pour donner en vrac les modules pour faire face au mouvement enclenché par les inspecteurs. Un désequilibre entre la théorie et le stage pratique. Nous avons alerté pour dire que nous sommes en train de dérouler un curriculum dans des conditions qui ne sont pas optimales. On risque d'assister à un passage en force des ressources humaines sous qualifiées, alors que nous sommes dans un contexte de qualité de l'éducation. Le seul objectif de la tutelle est d'injecter des enseignants sous qualifiés, comme dans le passé on a eu à connaître l'épisode des enseignants non formés. L'idée est d'avoir le livrable contre vents et marrées, quelque soit la qualité. Ils ont fait un forcing en organisant les examens dans les conditions vraiment très rocambolesques. Le quantum horaire et les conditions d'organisation n'ont pas été respectés».

CE SONT DES RETRAITES QUI ONT ETE MOBILISES, DES JURYS COMPOSES DE MANIERE IRREGULIERE EN INEDAQUATION AVEC LA NORME LORS DES EXAMENS

«Nous avons constaté beaucoup de dysfonctionnements et d'anomalies dans les évaluations certificatives. Dans le détail, l'organisation de cet examen pourrait faire l'objet d'un recours parce que n'étant pas passé conformément à la norme. Dans beaucoup d'endroits, ce sont des retraités qui ont été mobilisés, des jurys composés de manière irrégulière en inédaquation avec la norme. la qualité de l'éducation doit passée par la dotation de ressources humaines de qualité. Enseigner est devenu quasiment une science. Ça s'apprend dans des conditions bien précises. L'impact négatif sur la qualité des enseignements apprentissages. Les équipes pédagogiques auront du pain sur la planche. Les performances seront à géométrie variable.