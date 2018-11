Algérie: Plus de 2.500 livres seront exposés au 1e salon national du livre à Ouargla

- Plus de 2.500 titres seront exposés au premier salon national du livre à Ouargla, prévu du 24 novembre courant au 2 décembre prochain, à l'initiative de l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (ONDA), a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Cette manifestation culturelle, mise sur pied en coordination avec le syndicat national des éditeurs de livres (SNEL), regroupera pas moins de 15 maisons d'édition et de distribution de livres, implantées à travers le territoire national, qui vont exposer une panoplie de genres livresques allant de la littérature, l'histoire, les sciences et technologies et l'économie, à la culture générale, les dictionnaires, les encyclopédies, la littérature pour enfants et les livres parascolaires, en vue de satisfaire les attentes des lecteurs, a indiqué le vice-président du SNEL, Abdelhakim Bahri.

Organisée au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique, cette manifestation vise à rapprocher ce genre de salons des lecteurs et acteurs dans le domaine culturel à travers le pays, et d'en faire une tradition, surtout que la région d'Ouargla est une portière du Sud du pays, a ajouté le même responsable.

Placé sous le signe de "Ouargla accueille le livre", ce salon constitue un espace de rencontre pour les auteurs et éditeurs algériens et les lecteurs, au regard du nombre grandissant d'écrivains et d'éditeurs dans la région.

D'autres activités culturelles, dont des sessions littéraires et une cérémonie en l'honneur des hommes de lettres, figurent au programme de cette manifestation.