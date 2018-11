Cote d'Ivoire: Clap de fin pour Didier Drogba !

Cette fois, c'est sérieux. Didier Drogba n'enfilera plus les crampons. À 40 ans, l'ancien attaquant et capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire a annoncé, dans la nuit de mercredi 21 à jeudi 22 novembre son retrait de la pelouse.

C'est sur son compte Twitter que le vice-président de la Commission des acteurs du football de la Fédération internationale de football association (FIFA) a donné l'information. « ... J'aimerais remercier tous les joueurs, coachs, équipes et supporters que j'ai rencontrés et qui ont fait de cette carrière un moment très spécial », écrit-il. Il a remercié « du fond du cœur » sa famille, « mon équipe personnelle, de m'avoir soutenu durant toute ma carrière, dans les bons comme dans les mauvais moments ». Avant d'annoncer qu'il a « hâte de démarrer le prochain chapitre, en espérant que Dieu me bénisse une fois de plus, comme il l'a fait pendant toute ma carrière ».

Les Ivoiriens qui ont appris la nouvelle au petit matin ne manquent pas de saluer les 20 ans de carrière bien pleine du footballeur. Double vainqueur du trophée du Meilleur joueur africain décerné par la CAF (2007 et 2009), Didier Drogba a marqué de son empreinte le football africain. Avec 65 buts inscrits en 104 sélections, Didier Drogba est incontestablement l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football africain, voire du football mondial. Le meilleur buteur de tous les temps de la Côte d'Ivoire. Un pays qu'il a conduit à trois phases finales consécutives de Coupe du monde (2006, 2010, 2014) et deux finales, perdues, de la Coupe d'Afrique des Nations (2006 et 2012).

Un joueur dont la dimension va au-delà de l'aire de jeu. Puisque Didier Drogba, durant toute sa carrière s'est taillé une réputation de grand professionnel. Un joueur adulé dont le charisme et les qualités de meneur lui ont permis de conquérir le monde.

"Didier Drogba reste l'un plus grand joueur que la Côte d'Ivoire ait eu. S'il a décidé d'arrêter maintenant, cela veut dire que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Il est donc temps qu'il se repose. Didier a tout donné au football. A la tête de la génération dorée, il a porté la sélection nationale de Côte d'Ivoire pendant une dizaine d'année. Je sais qu'il ne va pas quitter le milieu. C'est un guerrier. Je me souviens, ses débuts en sélection nationale. Didier n'a pas mis du temps pour s'adapter. Sa fougue et sa rage de vaincre ont vite fait de lui l'idole de tout un peuple. Didier est plus qu'un footballeur... ", se souvient l'ancien portier des Éléphants, Daniel Yeboah.

En tout cas, en Côte d'Ivoire, on a encore en mémoire cette image saisissante du capitaine, qui micro en main, profitait de la qualification historique de la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde, en octobre 2005, pour faire une déclaration en direct à la télévision nationale. Entouré de ses coéquipiers, au centre du stade d'Omdurman, au Soudan, Didier Drogba et ses coéquipiers, avaient, ensuite prié ensemble (chrétiens et musulmans) pour que le Tout puissant apaise les cœurs des uns et des autres dans la grave crise politico-militaire qui sévissait en Côte d'Ivoire.

Au cours de sa carrière, l'attaquant ivoirien qui a porté tour à tour les maillots des clubs tels que Le Mans, l'En Avant Guingamp, l'Olympique de Marseille (France), Chelsea (Angleterre), Shanghai (Chine), Galatasaray (Turquie), l'Impact de Montréal (Canada) et le Phoenix Rising (États-Unis), s'est particulièrement démarqué à Chelsea en 2004. Il a passé huit saisons avec la formation londonienne, remportant trois fois la Premier League et la Ligue des Champions en 2012. Il a terminé sa carrière avec les Blues, avec un total de 164 buts, au quatrième rang de l'histoire du club.

Drogba a ensuite rejoint les rangs de l'Impact de Montréal en 2015 où il a inscrit 11 buts en autant de matchs. La saison suivante, il a marqué 10 buts en 22 matchs. Avant de rejoindre en avril 2017 les Phoenix Rising, en Arizona, aux États Unis, où il a disputé son dernier match, le 8 novembre dernier, à Louisville (Kentucky). Phoenix s'est inclinée (1-0) en finale du championnat des Etats-Unis de 2e division. Didier Drogba part, mais reste l'un des actionnaires du club.