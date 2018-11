Afrique: Le Mali à la CAN 2019, une victoire de Mohamed Magassouba

La mode dans le football africain n'est pas aux entraîneurs nationaux. Sauf quand il n'y a pas d'autre solution, finances obligent. Et c'est ainsi que lorsqu'Alain Giresse a quitté les Aigles du Mali, il a été fait appel à Mohamed Magassouba, intérimaire.

Quatorze mois plus tard, cet homme qui a près de quarante années d'expérience bien qu'encore très jeune - il aura soixante et un ans dans quelques semaines - vient de qualifier les Aigles pour la CAN Total 2019. Il a fait une grande partie de sa carrière d'entraîneur en République Démocratique du Congo. En 1994 il avait remporté avec le Daring Club Motema Pembe la défunte Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe.

Deux ans plus tard il était nommé à la tête des Simbas (appellation provisoire des Léopards qui retrouveront plus tard leur appellation d'origine) au côté de l'enfant du pays et ex-capitaine de la sélection nationale Mutumbila Santos avec lequel il qualifie l'équipe pour la CAN 1998 au Burkina Faso. La Fédération le rappelle quelques années plus tard pour reprendre en main la sélection qu'il emmènera à Mali 2002. Après une brève expérience au Gabon, il reprend la route du Mali où il prend la tête du Stade Malien où il ne restera qu'une saison. "C'est l'un de mes plus mauvais souvenirs", confie-t-il encore aujourd'hui. Après une brève séquence à la Jeanne d'Arc de Dakar

Mohamed Magassouba reprend du service à la Fédération malienne de football jusqu'à sa nomination.Cafonline.com l'a retrouvé après la qualification des Aigles.

Ce doit être une belle satisfaction pour un intérimaire de qualifier son équipe pour la CAN ?

La question n'est pas de savoir quels seraient mes mérites personnels. Moi j'ai d'abord pensé à tous mes compatriotes qui attendaient ce moment pour réchauffer un peu leur coeur. La réussite est un effort collectif auquel on oublie souvent, par exemple, le staff technique, c'est-à-dire tous ceux qui encadrent le sélectionneur. Même si le plus important ce sont les joueurs. Ils se sont beaucoup impliqués et ils ont obtenu leur récompense. C'est cela qui m'importe. ce sont eux qu'il faut féliciter en premier.

La qualification, est-ce une victoire personnelle par rapport à tous ceux qui avait la fâcheuse tendance à vous oublier ?

Ecoutez, je suis surtout content de ce que je fais chaque jour, d'être à la tête de la sélection nationale de mon pays avec un groupe de grande qualité. Je remercie tous mes joueurs qui m'ont donné la possibilité de vivre ce moment et surtout de réaliser quelque chose d'énorme à savoir qualifier l'équipe avant la fin de la campagne. Chose qui s'est rarement produite dans les qualifications des Aigles. On va continuer à travailler ensemble et penser comme d'habitude qu'on peut relever le défi si on travaille bien.

Avez-vous un programme en tête?

Il faudra se donner les moyens d'une préparation convenable Nous avons raté toutes les dates Fifa, or, pour construire une équipe, il faut respecter les dates Fifa. Le Mali ignore ce que sparring-partner veut dire. Le Mali n'invite pas, il attend des sollicitations. Il faut que mon pays mette la main a la poche et qu'il cesse d'aller quémander des invitations pour aller jouer des matches amicaux. Nous devrons changer cette d'habitude et avoir la politique de nos moyens. Mais tout le monde veut des résultats, sans trop comprendre les problèmes auxquels nous nous heurtons dans notre quotidien.

Peut-on s'attendre à un premier trophée continental avec cette équipe ?

Nous avons un bon groupe qui vit bien. Ce sont des jeunes qui n'ont pas encore disputé dix matches ensemble. Il faut une préparation rigoureuse, avec des équipes plus fortes, avant d'affronter les colosses du continent.

Il ne faut pas pécher par un trop-plein de gourmandise. Si le trophée nous tombe dans les bras on le saisira avec bonheur mais, pour être honnête, nous avons une jeune équipe, un bon groupe qu'il faut renforcer dans bien des secteurs.

Donc votre objectif l'année prochaine ce ne sera pas le trophée ?

On ne va jamais jouer une compétition avec pour seule envie de faire de la figuration. Nous n'irons pas au Cameroun pour une balade. le football malien est engagé dans sa restructuration qui se réalisera dans la durée. Pour l'instant, nous avons encore besoin de réglage pour avoir une équipe de grande dimension et cela demande du temps. Aujourd'hui, notre objectif sera de consolider l'équipe afin qu'elle puisse avoir une bonne assise. Le Mali aura son cycle et ainsi va le football.

L'équipe s'est-elle mise sur un mode crescendo ?

On a vachement progressé. Nous avons mis fin à la disette offensive et l'équipe marque. Nous avons une production offensive digne d'éloges, la bonne progression de l'équipe, est l'élément le plus visible et le troisième aspect positif. Il nous manque la finition, qui est un problème de maturité. On rate des buts, le dernier geste, ce sont des caprices de jeunesse que l'on travaille.

En cinq matches éliminatoires l'équipe n'a encaissé que deux buts. C'est un point très positif.

L'un des aspects de notre progrès est la fin de l'hémorragie défensive. Avant mon arrivée, on avait encaissé 9 buts. Il y a eu beaucoup de progrès dans l' équipe, des progrès notables. Une équipe se construit dans la durée, brique par brique pour arriver au plafond, et je constate que notre cheminement est positif. En si peu de temps, on a construit une équipe invincible.

Depuis deux saisons le football malien a vécu sans compétition. Quel regard portez-vous sur cette situation ?

Catastrophique, du jamais vu dans les annales de notre football. Nous pouvons dire que tous les résultats relèvent du miracle. Dans un pays lorsque les gens s'immiscent de concert pour un même objectif, s'ils regardent dans la même direction, il est facile de se lever plus haut. Mais lorsque nous sommes dans un climat hétéroclite comme nous le vivons actuellement, tout devient difficile pour nous tous. Nous prions Dieu pour que le Mali sort de cette crise que le monde sportif en général, et du football en particulier, ne mérite pas.