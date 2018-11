Congo-Kinshasa: Campagne électorale en RDC - L'ONU appelle au respect des droits de l'Homme

Les membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) ont invité le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) au respect des droits de l'Homme pendant la période de la campagne électorale. Cela en vue de frayer le chemin vers l'alternance pacifique au pouvoir.

Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont montés au créneau pour appeler le gouvernement congolais à cultiver un climat pacifique pendant la campagne électorale, en favorisant les libertés fondamentales telles que la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de la presse et le droit de réunion pacifique pour la tenue pacifique des élections du 23 décembre.

« Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles que la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de la presse, et le droit de réunion pacifique, sont essentielles à des fins pacifiques et la tenue d'élections crédibles, le 23 décembre, une transition démocratique du pouvoir, et de la paix et de la stabilité de la République Démocratique du Congo », rapporte le communiqué du Conseil de sécurité.

A noter que les États-Unis ont aussi invité les acteurs politiques congolais à battre campagne électorale de manière pacifique, en respectant les droits de l'Homme. Cela afin de permettre au peuple congolais d'exercer son droit de vote jusqu'à la publication des résultats.