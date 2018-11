Togo: ESA sacrée Palme d'or de la meilleure école la plus dynamique du secteur de la formation

Quatre critères ont permis au cabinet d'étude et de conseil en finance et en gestion (Ecofie) de dégager les entreprises les plus méritantes du Bénin et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa).

Ces critères ont été rappelés par Djibril BARRY, Directeur Général dudit cabinet à l'occasion de la soirée de gala et de remise des distinctions. Il s'agit de l'expertise de l'entreprise, de sa capacité d'innovation, de sa capacité de pénétration du marché et de l'impact de son activité sur l'économie.

Ces critères ont permis de dégager le Top100 avant d'en retenir in fine, le top of mind, les quinze des cent qui ont été distingués samedi dernier au cours du « gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin et de l'espace UEMOA ».

Opérateurs économiques, chefs d'entreprises, hommes d'affaires, entrepreneurs, acteurs à divers niveaux de l'économie sont venus nombreux, non seulement se célébrer, mais aussi et surtout reconnaître les mérites des meilleurs d'entre eux. Lesquels sont repartis avec des distinctions qui les hissent au pinacle dans leurs domaines d'activité respectifs.

A cette compétition de l'espace UEMOA, le Togo a été représenté dans le secteur de la formation par l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) qui a raflé la Palme d'or de la meilleure Ecole la plus dynamique dans l'espace UEMOA.

Cette distinction honorifique vient confirmer une fois encore la suprématie de l'ESA sur le plan national et sous régional en mettant en exergue la qualité de sa formation et sa notoriété incontournable.

C'est le Fondateur-Président Directeur Général, Dr Charles BIRREGAH qui a pris part à cette cérémonie de consécration.

Il a reçu la Palme d'or des mains de l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiel du Japon près le Bénin, le Togo et le Ghana en présence d'un parterre d'hommes d'affaires, des directeurs d'entreprises et des autorités du Bénin.

Dans son intervention de circonstance, Dr Charles BIRREGAH a rendu grâce à Dieu, remercié les organisateurs de cet évènement, salué le dévouement de ses collaborateurs et le soutien de sa famille, des éléments pour lui, qui ont concouru au succès de l'ESA.

Après la compétition sur le plan national, le 16 Avril 2016 date à laquelle l'ESA a été lauréat du Prix de la Meilleure Ecole la plus dynamique et la plus innovante du secteur de l'éducation au Togo, l'Ecole vient d'être propulsé dans l'espace UEMOA, la meilleure avec la Palme d'or dans la catégorie « Formation ». Une reconnaissance pour apprécier la qualité de la formation dispensée par cette institution depuis sa création en 2010.

D'autres distinctions sont en cours, ESA est attendue le 10 Décembre 2018 à Las Vegas aux Etats-Unis pour recevoir « LE PRIX A LA QUALITE » décerné par la Société Européenne de la Recherche de la Qualité et le 18 Décembre à Oxford en Angleterre le PRIX OXFORD SUMMIT OF LEADERS 2018 par Oxford Summit of Leaders Organising Committee.

Il faut rappeler que ESA a été distinguée Prix à la Qualité « ARCH OF EUROPE » le 18 mars 2018 à Francfort en Allemagne par Business Initiatives Direction (BID), le Prix à la Qualité « QUALITY CROWN » le 24 Novembre 2017 à Londres en Angleterre, le Prix International Quality Summit à New York aux Etats-Unis le 28 mai 2018 par Business Initiatives Directions, le Prix à la Qualité à Barcelone en Espagne le 16 Juin 2018 par la Société Européenne de la Recherche de la Qualité, le Prix à la Qualité à Cannes en France par Business Initiatives Direction (BID).

Tous ces couronnements confirment la place de Leader qu'occupe l'ESA sur le plan national, sous régional, africain et mondial avec 26 nationalités qui font confiance à l'enseignement de qualité de l'institution avec des professeurs de Classe Exceptionnelle, des professeurs titulaires de CAMES, des maitres de conférences, des maitres assistants, des docteurs et des professionnels avec plusieurs années d'expériences qui viennent des Universités partenaires.

Pour mieux de positionner dans la sphère de la formation, les diplômes de l'ESA sont certifiés ISO 9001 version 2015, reconnus par l'Etat togolais et certains par le CAMES.

L'ambiance à cette soirée a été entretenue par les artistes SAGBOHAN (l'un des doyens de la musique tradi-moderne du Bénin) et SESSIME, une étoile montante de la musique au Bénin.