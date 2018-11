Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Le Collectif des Compagnons de Laurent-Désiré Kabila au front pour Shadary !

"Pérenniser les idéaux forces de Mzee Laurent-Désire Kabila ainsi que ceux de la Révolution de la modernité prônée par le Président de la RD. Congo, Joseph Kabila Kabange". Tel est le but du lancement officiel de l'association sans but lucratif, Asbl, "le collectif des compagnons de Mzee Laurent-Désire Kabila".

C'était le mercredi 21 novembre 2018, dans la salle Maïsha Park, dans la commune de la Gombe. Willy Kaulu, l'un des cadres de cette association, rassure tous les partisans de cette grande famille que tous les objectifs qui ont été visés jadis par Mzee, ont été atteints. Et, de ce fait, il confirme, en toute modestie et sans crainte d'être contredit, que le système démocratique comme mode de gestion du pays, avec l'organisation du cycle électoral depuis 2006 est, aujourd'hui, un acquis. Saisissant, en outre, cette occasion, il promet, au nom de cette communauté, la soutenance de la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary, du moins, en ce qui concerne l'élection présidentielle du 23 décembre prochain.

Chasser la dictature qui s'était installée comme mode de gestion du pays avec tout son cortège de malheurs, restituer le pouvoir, longtemps, confisqué au peuple depuis l'assassinat du tout premier Premier ministre, Patrice Emery Lumumba et, enfin, la reconstruction du pays. Tel a été, en effet, le but poursuivi par le Héro national Laurent-Désiré Kabila, le 17 mai 1997, pour la révolution du pays à laquelle bon nombre d'entre eux avaient pris part. Et, à lui de soutenir, que même si Mzee tomba, trois ans plus tard, pendant que la population congolaise attendait, certainement, beaucoup de lui, le pays retrouvait déjà son élan de reconstruction. Ainsi, le Collectif garde-t-il, de manière naturelle, un bon souvenir de celui que ses membres appellent, affectueusement, L.D.Kabila. Ils sont d'avis que son fils, Joseph Kabila Kabange qui lui a succédé, le 26 janvier 2001, tient mordicus à l'accomplissement de ses promesses en faveur du peuple congolais.

Conscient des efforts combien louables que le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, ne cesse de fournir pour le retour de la paix, la démocratie et le développement sur l'ensemble du territoire national, le Collectif a saisi cette opportunité de la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadary, comme candidat de la continuité de l'ère nationaliste pour recommander à ses membres, mille et une choses. Rangé, décidément, derrière le Président de la République, ce Collectif renouvelle son soutien total, sinon, inconditionnel à la candidature du prochain successeur du Raïs Kabila Kabange, tout en lui rassurant, par ailleurs, de son accompagnement jusqu'à la victoire écrasante.

Au Collectif des compagnons de Mzee L.D.Kabila, Willy Kaulu recommande, en plus, de se mobiliser comme lors de la longue marche ayant concouru à la révolution de 1997, pour ratisser large autour du candidat Shadary. Ainsi, pour clore, a-t-il félicité les compagnons présents dans la salle et ceux de l'intérieur du pays pour leur constance, fidélité et loyauté à l'idéologie de ce grand homme dont le pays n'effacera jamais la mémoire. Ce, tout en leur demandant d'accentuer la mobilisation effective afin de consolider les acquis de la révolution du 17 mai 1997 pour accompagner E. Ramazani Shadary vers son trône adulé dont les écluses s'apprêtent à s'ouvrir, pourvu qu'il soit réellement élu.