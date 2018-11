Congo-Kinshasa: Participation des femmes à la politique - RDC-Royaume-Uni - John Murton persiste et signe !

La réception qu'a organisée l'Ambassadeur britannique en RDC, M. John Murton, le mardi 20 novembre dernier à Kinshasa, était basée essentiellement sur la participation politique des femmes au processus électoral.

Tenez ! Au cours de ce grand rendez-vous, l'Ambassadeur du Royaume-Uni en RDC a, en effet, tenu à encourager les femmes congolaises à participer activement dans la vie politique, encore que la patrie de Lumumba se trouve embarquée dans le bateau du processus électoral d'ici le 23 décembre 2018. Sans tergiverser, John Murton a également résumé la grande rencontre qui s'est tenue au Royaume-Uni, pendant la première conférence internationale des femmes parlementaires, venues de plus de 100 pays, y compris de la République Démocratique du Congo, représentée par la Députée nationale Eve Bazaïba. «L'objectif principal était également de discuter sur les défis et envisager des solutions à ce problème urgent», a souligné, spécialement, l'Ambassadeur John Murton. Lisez, ici, in extenso, son appel à la participation efficiente des femmes à la vie politique.

Adresse de l'Ambassadeur Britannique, John Murton, lors de la réception sur la participation politique des femmes.

(20 novembre 2018)

Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Le plaisir est le mien d'avoir pu organiser cette activité afin de discuter et soutenir la question de la participation politique des femmes.

Il y a deux semaines, le Royaume-Uni accueillait la première Conférence Internationale des femmes parlementaires, venues de plus de 100 pays y compris de la République Démocratique du Congo, représentée par Eve Bazaïba, afin de discuter des défis et envisager des solutions à ce problème urgent.

Lors de son adresse aux parlementaires britanniques, notre Premier Ministre a souligné qu'un Parlement où les femmes ne sont pas équitablement représentées est «un Parlement qui travaille avec une main attachée derrière le dos ».

Elle a réaffirmé ce que nous savons tous, qu'un "Parlement plus représentatif mène à une meilleure prise de décision politique et, en fin de compte, à un meilleur gouvernement».

Malheureusement, en RDC, comme dans d'autres parties du monde, les femmes sont systématiquement sous-représentées dans des postes électifs. Les femmes constituent moins de 9 % de l'actuelle Assemblée nationale et au niveau provincial seulement 11,8 % parmi les 19.000 candidats aux élections de cette année sont des femmes, et ce chiffre tombe jusqu'à 7 % dans certaines provinces. Alors que la loi de 2015 sur la parité entre les genres est un pas en avant, même si sa mise en œuvre a été faible. Les normes sociales, la façon dont les femmes sont perçues et traitées dans la société, ont également un impact nuisible à la capacité participative des femmes ou d'être considérées comme des dirigeants politiques.

La RDC n'est pas le seul pays à faire face à ce défi. Il y a 100 ans, les femmes au Royaume-Uni étaient incapables de se présenter aux élections, de voter, ou encore de participer aux débats au sein du Parlement. En 1979, lorsque la première femme Premier Ministre, Margaret Thatcher, a été élue, seulement 3 % de notre Parlement était composé de femmes. Aujourd'hui, ce chiffre est de 32 %, un niveau record. Il est résultat d'une tentative concertée pour comprendre les obstacles à la participation politique des femmes et changer la politique et la culture de nos institutions politiques. Tandis que nous célébrons le centenaire du suffrage féminin cette année, nous prenons acte des progrès accomplis, mais nous reconnaissons qu'il y'a encore beaucoup de travail à faire et qu'il faudra du temps pour y arriver.

Grâce à notre programme intitulé : «participation politique inclusive aux élections », le Royaume-Uni met l'accent sur l'augmentation des possibilités pour avoir davantage de candidatures et nominations féminines.

Nous travaillons en collaboration avec le National democratic institute (NDI), en partenariat avec le « Gouvernement multipartite de femmes dirigeants politiques » (FPEMA), le « Groupe de femmes Extra-Parlementaires », (FPMA), et la société civile, en particulier, les aspirantes activistes du groupe « Rien sans les femmes».

Alors qu'avons-nous fait ?

Au cours des 8 derniers mois, le programme a :

Encouragé plus de 1500 femmes à Kinshasa, dans le haut Katanga et au Nord- Kivu à briguer un poste politique ;

Etabli une longue liste de candidats aspirantes, liste largement partagée au sein des partis politiques ;

Dispensé une formation pratique de campagne à plus de 160 candidates potentielles (dont certaines sont ici, ce soir) ;

Et le programme a plaidé sans relâche pour une mise en œuvre significative de la Loi sur la parité entre les genres.

Mais, ce projet n'est qu'un début. Je vous exhorte tous ici aujourd'hui à participer à la lutte pour l'amélioration de l'égalité entre les genres en politique et comme dans tous les autres domaines de la société d'ailleurs. Pour ce faire, il faut commencer par reconnaitre que l'amélioration de l'égalité entre les genres ne peut être réalisée que si nous travaillons ensemble. Ce problème ne concerne pas uniquement les femmes, ou les bailleurs de fonds, il implique tout le monde. Chacun de nous ici, présent ce soir a un rôle à jouer pour éliminer les obstacles à la participation politique des femmes et pour apporter des changements.

Je vais terminer en citant une autre politicienne britannique, notre Secrétaire d'Etat au développement international, Penny Mordaunt qui, s'adressant à la Congrégation internationale des femmes parlementaires réunies dans l'hémicycle de notre Parlement, nous a lancé à tous un défi en ces termes : « si nous ne permettons pas à toutes les femmes d'atteindre leur plein potentiel, l'humanité ne réalisera pas le sien. Si les femmes et les filles ne prospèrent pas, nos nations aussi ne le seront pas».

Merci.