Algérie: Les zones frontalières du pays, objet d'"un intérêt particulier" de la part des pouvoirs publics

Alger — Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a affirmé que les zones frontalières du pays faisait l'objet d'"un intérêt particulier" de la part des pouvoirs publics, qui y ont lancé plusieurs programmes pour leur développement et l'amélioration du niveau de vie de leurs populations.

Lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, et dans une réponse lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, à la question du député Youcef Bekkouche (Front El Moustakbal) sur les mesures prises par le gouvernement pour la promotion des zones des frontières ouest du pays, le Premier ministre a assuré que "les zones frontalières du pays font l'objet d'un intérêt et d'une intention particuliers de la part des pouvoirs publics qui ont initié plusieurs programmes de développement à moyen et à long termes en vue de développer et promouvoir ces zones et améliorer le niveau de vie de leurs populations".

Il a rappelé, à ce propos, "la mobilisation d'importantes enveloppes financières destinées essentiellement à la création de nouveaux postes d'emploi et de nouvelles activités commerciales productives dans ces régions", précisant que "les efforts consentis pour la promotion des zones frontalières ouest du pays s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale de développement des zones frontalières".

Des programmes ont été élaborés spécialement pour appuyer les processus de développement dans ces zones sur les plans économique, sécuritaire, social et culturel, ainsi que pour consolider leurs propres capacités de développement en prenant des mesures indispensables pour surmonter les obstacles", a-t-il ajouté.

"L'intérêt accordé par les parties concernées a porté, en premier lieu, sur l'aplanissement des difficultés à caractère géographique et territorial qui caractérisent ces régions mais entravent grandement leur processus de développement et ce, à travers l'élaboration de plusieurs études d'aménagement en concertation et en coordination avec les acteurs économiques et les partenaires au niveau local et central" (Premier ministre)

Le Premier ministre a fait savoir que sur la base des données du Schéma national de l'aménagement du territoire 2030 (SNAT) prévoyant l'aménagement de 9 zones frontalières, les autorités compétentes ont engagé une étude spécifique à chacune de ces régions pour un diagnostic et un bilan propres outre l'élaboration de plans et de programmes d'aménagement et de développement ainsi qu'une feuille de route permettant leur mise en œuvre et leur suivi".

Soulignant que les pouvoirs publics oeuvrent à l'aménagement de ces territoires de manière à favoriser la création de petites zones d'activité et de petits et moyens projets d'investissements", il a ajouté que "plusieurs mesures ont été prises afin de désenclaver ces régions en impulsant une dynamique de développement et en améliorant le niveau de vie de leurs populations".

Dans ce contexte, il a rappelé "le financement de nombre de programmes de développement des agglomérations au profit de communes relevant de 12 wilayas frontalières pour une enveloppe de 4,4 milliards de dinars outre l'inscription de plusieurs importants programmes liés l'investissement public destinés à l'amélioration du cadre de vie et au soutien des infrastructures sous forme d'aides annuelles sur le budget de l'Etat au titre des plans communaux de développement de 2018 (PCD) au niveau de plusieurs wilayas frontalières à l'image de Bechar, Tlemcen, Tindouf et Naama".

Au titre de ces mesures, le Premier ministre a cité, dans sa réponse, l'inscription de nouvelles opérations de développement, le dégel d'opérations prévues dans le cadre de plans sectoriels et les aides des différents fonds spéciaux de développement notamment le Fonds spécial de développement économique des Hauts Plateaux et le Fonds spécial de développement des régions du Sud, outre l'encouragement de l'investissement dans ces régions à travers la distribution d'assiettes foncières pour des programmes de zones industrielles et l'activité économique.

Dans le cadre de la concrétisation du programme nationale relatif à la création de nouvelles zones industrielles (50 à travers le territoire national), il a affirmé que les wilayas de l'ouest du pays ont bénéficié de ce programme, ajoutant qu'il a été procédé en 2018 à "la notification de la première tranche de l'autorisation de ce programme estimée à quelque 2.570.000.000,00 DA, et ce afin de donner le coup d'envoi des travaux d'aménagement, outre au lancement du nouveau programme pour garantir davantage de foncier destiné à l'investissement dans ces régions à travers la création de petites zones d'activités".

Le Premier ministre a conclu en soulignant "les efforts de l'Etat visant la réalisation d'un développement national global et équilibré à travers l'ensemble du territoire nationale, en prenant en considération les différentes donnes financières, économiques et géographiques".