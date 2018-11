Cote d'Ivoire: Centre commercial - "Cosmos Yopougon" a officiellement ouvert ses portes

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a officiellement ouvert, le jeudi 22 novembre, les portes du plus grand centre commercial de la commune de Yopougon (à l'ouest d'Abidjan), dénommé « Cosmos Yopougon, situé en Face de l'espace Ficgayo et près du boulevard principal de la Paix de la commune.

Construit sur une superficie de 3ha avec 14000m2 de surface louée et 450 places de parking, cet centre commercial a nécessité un investissement de 18 milliards Fcfa.

Pour Cheick Sanankoun, directeur général du Fonds d'investissement Hc Capital Properties, propriétaire du centre commercial, « l'ouverture est une joie pour les populations de Yopougon. Bastion le plus important de la consommation de la ville d'Abidjan (290 milliards Fcfa) ».

Il note que "Cosmos Yopougon" est un projet structurant qui résulte de la volonté de développer le commerce en Côte d'Ivoire.

Ce joyau regorge de plusieurs espaces de commerce notamment un Burger king, des salles de cinema, des salles de jeux, des boutiques, des banques commerciales, un centre médical avec une entreprise de taille comme Carrefour Market appartenant à Cfao Retail.

Le directeur général Côte d'Ivoire de cette structure, Jean-Paul Denoix, indique que Yopougon est la plus grande commune d'Abidjan avec plus de 1,2 million d'habitants, composée d'une réelle classe moyenne.

« Y ouvrir un magasin Carrefour Market et un restaurant Brioche Dorée était donc naturel. Après Carrefour Marcory et Carrefour Market Palmeraie, notre objectif est de proposer des prix accessibles à tous et un large choix de produits de qualité dans un environnement confortable. », explique-t-il.

Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibay, la réalisation de ce centre commercial témoigne de la confiance que placent les investisseurs nationaux et internationaux en la Côte d'Ivoire.

C'est pour cette raison qu'il a salué HC Capital properties, propritaire du centre et le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné pour son implication dans la réalisation de ce centre qui contribue, selon Amadou Gon Coulibaly, au rééquilibrage de l'architecture commerciale dans le pays.

D'autant plus que les habitants de la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, à l'en croire, n'iront plus faire leurs emplettes dans des communes comme Cocody ou Marcory.

« Les efforts de modernisation de notre économie qui permet d'accueillir ce type d'investissement », a encouragé le chef du gouvernement. Qui fait remarquer que l'objectif du gouvernement est de mettre en place une véritable industrie de commerce adossée à des chaînes de distribution nationales et internationales.

