Congo-Kinshasa: Front commun pour le Congo - Roland Lumumba, Jolie Kenda et quelques cadres du Rassop rejoignent la coalition

Des personnalités indépendantes, des membres des regroupements politiques et autres représentants des organisations et associations de la société civile ont adhéré officiellement au FCC, le 21 novembre, à Kempesky Fleuve Congo Hôtel au cours d'une cérémonie solennelle de signature de la Charte constitutive du FCC .

Parmi les nouveaux adhérents, l'on peut citer Roland Lumumba, fils de l'ancien Premier ministre Patrice-Emery Lumumba, les cadres du Rassop/Kasa-vubu, Jolie Kenda et Nandy Angalikiama, membre de l'Acedes et du regroupement AAB. S'adressant aux nouveaux membres, le coordonnateur du Comité stratégique du Front Commun pour le Congo (FCC), le Pr Néhémie Mwilanya, a indiqué que leur adhésion montre qu'ils ont compris la vision du président Joseph Kabila. Il les a invités d'aller de ville en ville porter « l'évangile » du FCC qui consiste à mettre le Congo au centre de l'action politique. Il a invité, par ailleurs, les Congolais à faire un jugement de lucidité parce que, a-t-il dit, « pendant trois ans, tout lui a été vendu ». Et d'enchaîner : « L'heure est venue pour notre peuple de se rendre à l'évidence que les chantres de ce combat ne plaidaient que pour leurs propres intérêts ». Le dircab du chef de l'État est convaincu que la rencontre des opposants à Genève dissimulaient un complot ourdi contre le peuple congolais visant à installer à la tête du pays une classe politique prête à servir les intérêts affairistes.

Néhémie Mwilanya a souligné que le FCC milite pour la victoire de son candidat Emmanuel Ramazani Shaddary à la présidentielle tout en espérant gagner la majorité parlementaire pour mener des réformes initiées par le chef de l'État, Joseph Kabila, dans l'objectif de transformer le pays dans différents secteurs de la vie nationale.

Réactions des signataires

Roland Lumumba s'est réjoui d'avoir signé la charte parce que, dit-il, le FCC prône les valeurs, entre autres, le patriotisme et le nationalisme, et que le programme d'Emmanuel Shadari prévoit la lutte contre l'impunité, l'instauration de l'Etat de droit... De son côté, Mgr Okundji, cadre du Rassop/Kasa-Vubu, estime que le programme du FCC répond à ses attentes. Nandy Angalikiama de l'ACEDES pense que « le Congo a besoin d'être ensemble pour apporter l'émergence ». Rapellons que le FCC est une coalition politique dont le but est de gagner les élections à tous les niveaux des scrutins. Son initiateur est le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a porté son choix sur Emmanuel Ramazani Shadary pour être candidat commun pour le compte de cette plate-forme électorale lors de la présidentielle du 23 décembre 2018.