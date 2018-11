Congo-Brazzaville: Coopération - Trois nouveaux ambassadeurs accrédités au pays

Les nouveaux ambassadeurs de la République arabe d'Egypte, de la République d'Angola et de l'Union européenne (UE), ont été accrédités, le 22 novembre, en République du Congo. Ils ont présenté leurs lettres de créances au président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Hatem Kandil, nouvel ambassadeur d'Egypte est le premier à présenter les lettres de créances au chef de l'Etat par lesquelles il va désormais représenter son pays auprès de la République du Congo.

Le diplomate égyptien nourrit l'ambition de renforcer et de faire avancer les relations de coopération entre le Congo et son pays. « C'est un énorme plaisir et honneur d'être accrédité comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Congo. Je vais faire tout ce qui est possible pour faire avancer les relations entre nos deux pays », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'UE, Raul Mateus Paula, qui a présenté, à son tour, les lettres de créance au président de la République a déclaré qu'il est honoré de représenter son institution au Congo. « Notre partenariat est très important et est appelé à se développer. Le Congo et l'UE ont des intérêts partagés dans les domaines économique, culturel, commercial et de l'environnement. Nous allons ensemble contribuer à des solutions globales pour faire face aux défis globaux », a-t-il indiqué.

Le tour était revenu au nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola au Congo, Vicente Muanda, de boucler ce ballet diplomatique. Comme ses prédécesseurs, il s'est engagé à tout mettre en œuvre pour la consolidation des relations entre les deux Etats.

Le coordonnateur du système des Nations unies chez le chef de L'Etat

Anthony Kwaku Ohemeng a déclaré que son organisation collabore parfaitement avec le Congo. Concernant notamment le département du Pool, il a indiqué que le Programme des Nations unies pour le développement s'attèle à favoriser la réintégration socioéconomique des populations.

« Nous pensons aux nombreux déplacés que nous avons accompagnés dans la phase humanitaire », a-t-il noté, avant de déclarer que son organisation devrait multiplier davantage des activités dans cette partie du pays.