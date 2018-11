Congo-Kinshasa: Émirats Arabes Unis - Instauration d'un visa gratuit pour les diplomates et des facilités pour les voyageurs ordinaires

Il s'agit d'un accord bilatéral historique après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays l'année dernière. Les mouvements des populations des deux côtés devraient théoriquement s'intensifier au cours des cinq prochaines années. Et le gouvernement central compte initier des démarches similaires avec d'autre pays.

19 novembre 2018, les chefs de la diplomatie de la RDC et des Émirats Arabes Unis, en l'occurrence Leonard She okitundu, vice-Premier ministre et ministre RD-congolais des Affaires étrangères, et Sheik Abdullah Bin Al Nahyan, ministre émirien des Affaires étrangères, ont procédé à la signature d'un accord visant à promouvoir les mouvements des populations entre les deux pays. Cet acte vient confirmer la bonne relation entre les deux pays qui ont établi officiellement leurs relations diplomatiques l'année dernière.

Les détails du document ne constituent plus un mystère. En effet, il est bien question de l'exemption d'un visa d'entrée pour le détenteur d'un passeport diplomatique. Cette mesure réciproque sera d'application sur une période de 5 ans renouvelable tacitement. Pour le reste, le document prévoit également un délai de validité du visa d'entrée à titre gratuit d'au moins six mois pour les diplomates, et un séjour sur les territoires respectifs n'excédant pas les trente jours au maximum.

Dans un second cas, l'accord bilatéral s'applique également aux détenteurs des passeports ordinaires des deux pays. Le document prévoit aussi des facilitations au niveau des services d'immigration, notamment, par le biais de leurs ambassades respectives. Les Émirats Arabes Unis promettent de mettre à contribution le site internet officiel. Par ailleurs, les deux pays conviennent de rendre leurs sites internet plus accessibles avec un délai de traitement administratif plus rapide.

Comme nous le disions en liminaire, la signature de l'accord va contribuer au renforcement de la coopération entre Kinshasa et Abu Dhabi. Le ministère RD-congolais des Affaires étrangères affirme avoir réussi à crédibiliser le passeport RD-congolais au niveau international. Cette initiative participe, poursuit-il, à insérer les populations RD-congolaises dans les flux mondiaux. Ceci est d'autant plus vrai que la RDC a conclu des accords similaires avec des pays aussi stratégiques que la Turquie et l'Afrique du Sud. Cette ouverture du pays va se poursuivre avec d'autres poids lourds de la région et du monde.