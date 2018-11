Congo-Kinshasa: Machine à voter - Le Conseil de sécurité de l'ONU insiste sur le consensus

L'organe a exhorté toutes les parties prenantes au processus électoral à travailler ensemble pour régler les problèmes d'intérêt commun.

Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont insisté, le 21 novembre, sur la nécessité de dégager un consensus sur les points de divergence du processus électoral en cours en RDC, particulièrement sur les machines à voter.

Préoccupé par le déficit de confiance et les différends qui continuent à subsister entre les parties prenantes au processus électoral, le Conseil de sécurité de l'ONU les a tous encouragés à travailler ensemble pour régler les problèmes d'intérêt commun. « Sans plus de retard, travailler dans l'intérêt de la construction de la confiance et atteindre le plus grand consensus possible sur l'organisation technique des élections, notamment en ce qui concerne les machines à voter et les électeurs sans empreintes digitales », a conseillé le Conseil de sécurité dans un communiqué publié à cet effet.

Une campagne électorale pacifique et constructive

La source a également indiqué que les membres du Conseil de Sécurité de l'ONU ont exhorté toutes les parties prenantes au processus électoral, notamment à la campagne électorale, à s'engager pacifiquement et de manière constructive dans le processus électoral, afin d'assurer la tenue des élections crédibles et transparentes mais aussi préserver la paix et la stabilité en RDC et dans la région. Tout en félicitant le gouvernement de la RDC pour le financement des élections, ils ont cependant rappelé l'importance d'assurer la sûreté et la sécurité des candidats et des électeurs au cours de cette période liée à la campagne.

Il est rappelé que le go pour la campagne électorale a effectivement été donné et, pour la première journée, il a été noté un début timide dans toutes les grandes villes de la République. À Kinshasa, le retour, la veille, du candidat commun de l'opposition ainsi que tous les faits qui ont entouré cet évènement dont le jet de gaz lacrymogènes pour permettre le passage du cortège semblent avoir jeté un voile sur la campagne électorale proprement dite. Ce sont seulement quelques rares panneaux avec effigies des candidats présidentiels et députés qui ont été vus. C'est plutôt sur les réseaux sociaux que la véritable campagne électorale aura commencé surtout que sur ces canaux, difficilement ou peu contrôlés, les messages publicitaires au bénéfice de différents candidats ont commencé un peu plus tôt, avant la date prévue dans le calendrier de la Céni. Ce premier jour de la campagne électorale du processus en cours ne ressemble donc pas à d'autres premiers jours des campagnes connus par la RDC.