Algérie: Vers un fichier national pour renforcer l'aide de l'Etat aux catégories vulnérables

- La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a fait état , jeudi à Alger, d'un projet d'élaboration d'un fichier national afin de mieux cibler et aider les catégories vulnérables, et coordonner les efforts des différents secteurs concernés dans les actions de solidarité.

Intervenant à l'ouverture des travaux d'une session ordinaire de la Commission nationale de solidarité 2018, Mme Eddalia a mis en avant le travail en cours entre les différents secteurs pour "l'élaboration d'un fichier national permettant de recenser les catégories vulnérables et renforcer l'aide accordée par l'Etat et de conjuguer les efforts dans le cadre des opérations de solidarité".

Soulignant "les progrès réalisés dans le secteur de la Solidarité nationale en termes de modernisation et de numérisation des données", elle a évoqué la réalisation de 6 logiciels relatifs aux bases de données des établissements de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées ainsi que les démunies non affiliés à la sécurité sociale".

Mme Eddalia a fait savoir que cette opération avait permis la connexion de la base de données du secteur de la Solidarité nationale aux bases de données des autres départements ministériels concernés.

Le secteur de la Solidarité nationale a adopté la numérisation en tant que nouveau instrument permettant de garantir la transparence de la prise en charge des catégories démunies et des personnes aux besoins spécifiques, et de rationaliser les dépenses, a-t-elle déclaré, ajoutant que le recensement des bénéficiaires des aides de l'Etat à l'instar des bénéficiaires de la prime forfaitaire de solidarité était en cours en vue "d'assainir les listes".

La rencontre qui se déroule à huis clos vise à examiner les propositions issues des rencontres des sous-commissions relevant de la Commission nationale de solidarité dont la commission spécialisée dans les activités sociales et la promotion de la solidarité, la commission du mouvement associatif et du développement du bénévolat et la commission de la coordination, du suivi et de l'évaluation des programmes de solidarité nationale.