Algérie: Gaïd Salah inaugure un complexe infrastructurel au siège du MDN

Alger — Le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire a inauguré, jeudi, un complexe infrastructurel au siège du ministère de la Défense nationale (MDN), a indiqué un communiqué du MDN.

Le vice-ministre de la Défense nationale a procédé à cette inauguration dans le cadre du suivi et de l'inspection des différents projets réalisés par l'Armée nationale populaire dans tous les domaines, notamment ceux permettant d'assurer une plateforme d'infrastructures capable de répondre aux besoins de travail des personnels du MDN, a précisé la même source.

Ont participé à la cérémonie d'inauguration, le Général-Major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région Militaire, le Général-Major Abdelhamid Ghriss, secrétaire Général du ministère de la Défense nationale, ainsi que des chefs de départements, des directeurs centraux et des chefs de services au ministère de la Défense nationale et à l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire.

A l'entame, le général de Corps d'Armée a suivi un exposé global présenté par le Général-Major, directeur de l'administration et des services communs au MDN, pour suivre ensuite un film documentaire sur les différentes étapes de sa réalisation, et ce, avant de s'enquérir, sur le terrain, de ses diverses structures administratives.

Cet édifice architectural dont la réalisation a débuté en 2014, englobe un bloc administratif, un parking-auto avec une capacité de (1800) véhicules, un réservoir d'eau et un passage sous-sol pour piétons. Cette importante réalisation vient s'ajouter à l'ensemble des réalisations infrastructurelles que l'ANP ne cesse de concrétiser ces dernières années.

Ce projet infrastructurel a été conçu et concrétisé par la société nationale "BATIMETAL" et l'entreprise nationale des grandes £uvres (ENGOA). Sa réalisation s'est articulée essentiellement sur les normes de qualité et de sûreté à travers l'adoption des systèmes de contrôle d'accès, de la gestion intelligente du stationnement et de la vidéosurveillance.

En outre, cette nouvelle réalisation représente une valeur esthétique grâce à son style d'architecture moderne, et elle répond aux impératifs d'une exploitation idéale, rationnelle et bien réfléchie des espaces disponibles, et ce, conformément à la nature des missions assignées et aux exigences de travail de tous les personnels du siège du MDN.

Le général de Corps d'armée a mis l'accent sur l'importance qu'accorde le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à la réalisation de multiples projets d'infrastructures dans tous les domaines. Des projets qui répondent à toutes les normes de sûreté et de qualité, et qui sont adaptés à leurs environnements.

"A l'occasion de l'inauguration de cet important édifice infrastructurel, je tiens à souligner l'importance qu'accorde le Haut Commandement de l'ANP, ces dernières années, à la réalisation de multiples projets infrastructurels dans tous les domaines. Des projets qui répondent à toutes les normes de sûreté et de qualité, et qui sont adaptés à leurs environnements permettant, donc, d'assurer de meilleures conditions de vie et de travail pour les personnels", a-t-il dit.

Dans ce contexte précisément et à titre d'exemple, a-t-il ajouté, dix (10) écoles des cadets de la Nation ont été réalisées, outre l'annexe de l'Académie Militaire de Cherchell, plusieurs écoles militaires, des centres d'instructions et des cantonnements des unités déployées à travers les six Régions Militaires, notamment celles implantées dans les zones frontalières, ainsi que des parkings-auto et d'autres importantes infrastructures militaires.

"Et conformément à la rigueur et la discipline avec lesquels s'illustre notre institution militaire, toutes les infrastructures ont été réalisées dans des temps record et avec des coûts raisonnables soumis à un suivi périodique et un strict contrôle par les services compétents", a-t-il souligné.

Dans ce sillage, l'inauguration de cet important édifice architectural réunit, comme vous le savez, plusieurs structures dont un bloc administratif et un parking-auto, qui permettent d'améliorer les conditions de travail des personnels du siège du MDN, a indiqué vice-ministre de la Défense nationale.