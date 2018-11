Madagascar: Golf / Ringer Score 2018 - Luc et Nyvoara sacrésSerge Rasanda

Point final. Le neuvième et dernier tour a mis fin ce week-end à la XXIIe édition du tournoi de golf Ringer Score de BNI Madagascar. Les neuf manches de cette version 2018 se sont achevées dans une ambiance fraternelle à l'International Golf Club du Rova d' Andakana.

Le trophée de la 1re série hommes est revenu au champion national, Luc Ratsimbazafy. Il a rendu une carte de 60 à l'issue du dernier tour. Djawad Hiridjee et Johary Raveloarison occupent respectivement les deuxième et troisième marches avec chacun un score de 61.

Chez les dames, après avoir remporté la plupart des étapes de cette saison, Nyvoara Raveloarison confirme sa place de leader avec un score de 63, devant Hanitra Ratsimbazafy et Ony Marchand toutes les deux comptent 65 points. Et le podium des juniors est pour sa part comme suit : Tamby Rakotonjanahary (64) s'installe sur la plus haute marche, suivi de Mathéo Douessy (64) en deuxième position et Ny Ony Rakotonavahy (65) complète le podium.

Dimanche 18 novembre, la cérémonie de remise des trophées pour les champions et les plus assidus de chaque catégorie s'est déroulée durant un déjeuner convivial. À l'issue des neuf étapes qui ont permis aux concurrents de parcourir les 5889m du green d'Andakana, les plus méritants des cent-quatre-vingt compétiteurs, toutes séries et toutes catégories confondues, ont reçu chacun des mains des membres du staff de BNI Madagascar, dirigé par son directeur général, Alexandre Mey, leur trophée et de nombreux cadeaux.

Le coup d'envoi du premier tour de la prochaine édition sera lancé le 13 janvier 2019.