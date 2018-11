Congo-Kinshasa: « Les Diables rouges en grande progression », selon Florent Ibenge

Les Diables rouges et les Léopards n'ont pas pu se départager. Les deux sélections ont fait jeu égal, un but partout, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019.

Au cours de la conférence de presse d'après match, Jean Florent Ibengé, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, était flatté par la prestation des hommes de Valdo Candido. « Je crois que cette équipe est en grande progression avec des joueurs qui ont du talent et qui peuvent faire mal à chaque fois », a-t-il déclaré mettant en lumière quelques joueurs clés des Diables rouges qui ont causé du tort à sa sélection. « Quand vous avez un Thievy (Bifouma) qui accélère, ça fait mal. Quand vous avez (Merveil) Ndockyt qui accélère, ça fait mal. (Prince Vinny) Ibara qui est un poison. Il y a des bons éléments d'avenir. Les Amour (Loussoukou) qui sont là, capables de tirer et de donner de très bons ballons. Il y a moyen de bien travailler », a souligné Florent Ibenge.

Dans les propos tenus par le sélectionneur de la RDC, on peut alors vite déduire que seul le travail permettra aux Diables rouges de franchir un palier. Depuis qu'il a pris les commandes du onze national, le discours de Valdo Candido est resté le même. Le sélectionneur des Diables rouges s'est toujours plaint du manque de temps pour préparer une équipe à la taille des ambitions.

« Pour arriver à faire de grandes choses, il faut d'abord travailler. Ici nous n'avons pas le temps de travailler. On fait comme ça », se plaignait-il en conférence de presse. Pour lui, son équipe a besoin du temps pour développer les automatismes. « Pour construire la maison, tu fais d'abord la fondation qui est la base. Après tu construis les murs et la maison devient belle. Il n'y a pas de garanties si les choses ne sont pas bien faites. Je suis là depuis trois mois et deux jours, je n'ai pas la baguette magique. Il faut travailler. Si on n'a pas le temps de travailler, il ne faut pas rêver même si Mourinho venait et que du jour au lendemain il va faire progresser l'équipe, c'est faux », a-t-il soutenu.

Le point de vue des coachs sur le match

À propos du match, chacune des deux sélections a connu des temps forts et des temps faibles. Valdo a reconnu que son équipe a passé une moitié de la première période difficile au cours de laquelle les Léopards auraient, selon lui, pu tuer le match. « La RDC a très bien démarré le match. Elle pouvait même tuer le match. La première mi-temps avec la RDC, c'était compliqué surtout les vingt premières minutes. »

Florent Ibenge a partagé le même avis. Le sélectionneur de la RDC a reconnu que son équipe souffrait d'une inefficacité offensive. « On a les occasions, on doit tuer le match avant ». L'entraîneur et les Léopards se sont fait peur quand les Diables rouges ont poussé dans le temps additionnel se procurant en l'espace d'une minute trois occasions franches.

Les Diables rouges peuvent toujours croire à la qualification

Dans ce groupe G, toutes les quatre sélections conservent, malgré leur rang, leur chance de qualification. Le Congo, dernier du groupe avec cinq points, doit remporter le match du 22 mars 2019 à Harare face au Zimbabwe afin de lui voler la qualification qui lui tend déjà les bras. Dans ce cas de figure, le Congo aura le même nombre de points que son adversaire (huit). Le goal avérage particulier mettra les Diables rouges devant pour avoir pris quatre points sur le Zimbabwe. C'est la seule option qui reste au Congo pour aller à la CAN. Le vainqueur du match RDC (six points)-Libéria (sept points) validera lui aussi son ticket pour le Cameroun.