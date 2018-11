Cote d'Ivoire: 123 agents licenciés à Frat Mat dont ses amis - Un pincement au cœur du ministre Sidi Touré

En sa qualité de ministre de la communication et des médias, Sidi Touré a été interrogé, jeudi 22 novembre 2018 litres du point de presse après le conseil des ministres, sur la mesure de licenciement déclenchée au groupe Fraternité matin et qui touche 123 employés dont 11 journalistes.

« Je voudrais partager ma compassion à l'endroit de ces personnes qui sont touchées par ce licenciement. Ce sont des très bons amis à moi, j'ai découvert en même temps que tout le monde, leurs noms sur la liste. Je note en occurrence, Brou Presthone, un ami de longue date et Marcelline Gneproust.

Il faut juste relever que depuis plus de 10 ans, la Société nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'Ivoire , la SNEPCI subit des contrecoups en termes d'organisation, des difficultés d'ordre opérationnel et financier . Donc il était important que l'État prenne des dispositions à cet effet pour éviter que cette structure se trouve en situation de faillite.

C'est ainsi que le 16 novembre 2017, il a été pris une mesure de restructuration et de redressement articulé sur des aspects de réorganisation opérationnelle, mais aussi sur des aspects de restauration de la situation financière de cette entreprise.

Une telle mesure quand elle est prise, c'est sur des critères tout à fait justifiés, objectifs et dans tous les cas, tous les acteurs sont associés aussi bien le syndic interne que l'inspection du travail. Les uns et les autres qui se trouvent dans cette situation bénéficieront des différents traitements d'accompagnement qu'exige une situation de licenciement économique.

C'est avec beaucoup de pincement au cœur, mais nous sommes obligés de passer par là si nous voulons une société viable qui puisse exister après ces différentes mesures. En tout état de cause, nous restons à l'écoute et nous allons partager ces moments avec les différents collaborateurs en interne. Depuis dix ans, cette entreprise était dans une situation difficile.

C'est connu de tous les journalistes. Il a fallu prendre des mesures pour régler les problèmes que l'entreprise traverse. C'est démarche est dans l'ordre normal de la gestion d'une entreprise. Quand vous êtes dépassés par les modèles économiques, il faut vous actualiser.

Et cette actualisation fait appel malheureusement à des réductions de personnel, à un ajustement au niveau financier etc. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est dans l'ordre de la vie d'une entreprise. On a souvent fait de la réduction et se projeter davantage.

Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que la RTI se porte mieux après son plan de restructuration. La Poste de Côte d'Ivoire se porte aussi mieux après son plan de restructuration.

Ce n'est pas nouveau. Il faut que les personnes qui sont impactées par la mesure soient accompagnées de façon digne. Et nous veillerons à ce que cela soit fait », a-t-il longuement expliqué.