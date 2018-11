Ile Maurice: Il avait brûlé vive sa compagne - Sanjay Lutchmun n'échappera pas à 35 ans de prison

Il avait été reconnu coupable à une majorité de huit contre un de l'assassinat de sa compagne, Shyama Santee Okil. Condamné à 35 ans de prison, Sanjay Lutchmun avait interjeté appel. Appel toutefois rejeté par le chef juge Kheshoe Parsad Matadeen et la juge Nirmala Devat.

C'est en 2009 que le drame s'est produit. Sur son lit d'hôpital, Shyama Santee Okil avait, dans un premier temps, dédouané son compagnon, déclarant s'être brûlée par accident. Sanjay Lutchmun avait toutefois été arrêté suivant la déposition du beau-fils et de l'ex-époux de la victime.

Traduit devant les Assises, il avait été reconnu coupable sous une accusation d'homicide involontaire en mai 2016 et condamné à 35 ans de prison. Le Senior State Counsel Abdool Raheem Tajoodeen, assisté de Mes Ilfaaz Nathire et Veda Dawoonath, avait fait ressortir que Shyama Santee Okil avait eu recours à SOS Femmes à plus de cinq reprises. Pour lui, il est clair qu'elle a été victime d'une agression mortelle.

Par le biais de son homme de loi, Sanjay Lutchmun a déposé 31 points d'appel pour contester sa condamnation. Or, pour les juges, «we find no merit in his appeal, which is dismissed».