Ile Maurice: Black Friday - Jusqu'à 70% de rabais dans les centres commerciaux

Maquillage, vêtements, voitures, réservation d'hôtel, billet d'avion... Cette année, de nombreuses enseignes se sont mises en mode Black Friday. Initialement une tradition américaine, ce phénomène se tiendra à Maurice à partir de ce vendredi 23 novembre jusqu'au dimanche 25 novembre. Il donnera lieu à des rabais de 20, 50, voire 70 %, entre autres, dans des centres commerciaux.

À titre d'exemple, une marque de véhicules offre une remise de Rs 150 000 sur les voitures noires. Un revendeur de marque japonaise fait, lui, une réduction de Rs 50 000 aujourd'hui et demain.

Rayon téléphonie, un opérateur mobile propose Rs 15 000 de discount sur une sélection de smartphones. Chez un autre opérateur, les consommateurs pourront économiser de Rs 500 à Rs 4 000 aujourd'hui et demain.

Un abonnement à un bouquet satellitaire reviendra en outre à moins cher. Pendant six mois, le tarif sera de Rs 450 mensuellement, soit une baisse de 50 %.

Cyber Monday

Les bijouteries se sont également mises à la page. Sur les bijoux en or, en argent et en acier, il faut s'attendre à des promotions de 10 % à 50 %. Une enseigne propose aux clients de dépenser au minimum Rs 9 800 et de recevoir un bracelet d'une valeur de Rs 4 199 en cadeau.

Parmi les enseignes qui suivent le Black Friday figure même une compagnie qui propose les équipements pour l'aquaponie, une technique d'agriculture entre l'aquaculture et l'hydroponique. Une remise de Rs 10 000 est proposée.

Le Black Friday ne se limite pas aux objets. Il touche aussi les billets d'avion. Une agence de voyages fait un Black Friday Deal sur les vols de Kenya Airways vers Bangkok, New York, Cape Town et Johannesburg. L'hôtellerie est également de la partie. Un établissement propose un forfait de vendredi à dimanche pour un séjour à Rs 3 199 la nuit avec dîner, petit-déjeuner et une séance de cinéma. Un site de réservation en ligne propose 10 % de rabais sur certaines offres.

Le phénomène touche de surcroît des services tels que la photographie. Un studio propose une déduction de 20 % à ceux qui se marient en 2019. Le Black Friday est aussi accessible sur les sites de commerce électronique comme Ebay, amazon, alibaba et aliexpress. Les soldes dureront jusqu'à lundi. Et lundi 26 novembre, place aux promotions sur l'électronique avec, cette fois-ci, le Cyber Monday.