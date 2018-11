Cote d'Ivoire: Didier Drogba annonce la fin de sa carrière

L'ancien international ivoirien Didier Drogba a officiellement mis fin à sa carrière professionnelle, le mercredi 21 novembre 2018, à l'âge de 40 ans.

«J'aimerais remercier tous les joueurs, coachs, équipes et supporters que j'ai rencontrés et qui ont fait de cette carrière un moment très spécial », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

« Un grand merci du fond du cœur à ma famille, "mon équipe personnelle", de m'avoir soutenu durant toute ma carrière, dans les bons comme dans les mauvais moments Hâte de démarrer le prochain chapitre en espérant que Dieu me bénisse une fois de plus, comme il l'a fait pendant toute ma carrière », a conclu Didier Drogba.

C'est en 1998 que l'ancien attaquant des Éléphants a démarré sa carrière professionnelle au Mans, en France, avant d'y mettre un terme à Phoenix, en deuxième division du championnat des États-Unis.

En 20 ans d'exercice, Didier Drogba a parcouru huit clubs que sont Le Mans, Guingamp et Marseille en France, Chelsea en Angleterre, Galatasaray en Turquie, Shanghai Shenhua en Chine, Montréal au Canada et Phoenix aux États-Unis. Il a remporté quatre titres de champion d'Angleterre (2005, 2006, 2010, 2015) et une ligue des champions en 2012 avec Chelsea, un titre de champion de Turquie en 2013.

En club, Didier Drogba a inscrit au total 175 buts en 445 matchs joués depuis l'entame de sa carrière professionnelle. Avec les Éléphants de Côte d'Ivoire, il en a marqués 65 en 104 sélections, faisant de lui, le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire.

Il compte avec l'équipe nationale trois phases finales de coupe du monde (2006, 2010, 2014) et cinq phases finales de coupe d'Afrique des Nations (2006, 2008, 2010, 2012, 2013), dont deux finales perdues en 2006 et 2012.

A titre individuel, Didier Drogba a dans son palmarès deux titres de meilleur buteur du championnat anglais en 2007 (20 buts) et 2010 (29 buts) et deux titres de meilleur joueur africain remportés en 2006 et 2009.