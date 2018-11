Madagascar: Omnisports - Le MJS mise sur la transparence budgétaire

Dans la politique de transparence budgétaire, le ministère de la Jeunesse et des Sports invite les autres organes de contrôle dont le BIANCO et le SAMIFIN d'effectuer un audit de ses comptes.

Cinq mois après la tenue de la première édition de la Conférence des experts sur la mise en place en Afrique de l'Education physique de qualité (EPQ) et du plan d'action de Kazan (PAK) à domicile, les choses sérieuses commencent pour le clan malgache. Le décret sur la mise en place d'un comité multipartite en vue de l'implication d'une éducation physique de qualité ou Comité Multipartite EPQ à Madagascar a été adopté lors du conseil du gouvernement du mardi 20 novembre dernier.

Toujours dans cette optique de sport de qualité et compte tenu de l'évolution du mode de gestion des groupements sportifs actuel d'une part et en se référant aux recommandations internationales axées sur l'intégrité du sport et le respect de l'éthique sportive d'autre part et conformément aux textes susmentionnés, le Ministère de la Jeunesse et des Sports entend réactualiser la fiche d'identification et de suivi des programmes (FISP) en vue d'une bonne relation avec les groupements sportifs, voire l'instauration pérenne d'une confiance mutuelle caractérisée par la bonne gouvernance. La transparence budgétaire est le maître mot du ministère. Actuellement, le déblocage de fonds aux fédérations sportives dépend de la justification des dépenses et surtout de l'envergure des activités. Il est à signaler que lors de la prise de service du nouveau ministre, la caisse du ministère était vide. Pour honorer la participation des athlètes aux grands rendez-vous internationaux majeurs dont les Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ) à Alger et des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Buenos-Aires, une demande spéciale a été effectuée auprès du ministère des finances. Une demande qui a été décidé en conseil du gouvernement et des ministres.

Organes de contrôle. La mise en œuvre de la fiche d'identification et de suivi des programmes (FISP) contribuera à l'amélioration du dispositif de transfert de fonds aux fédérations. Elle figure parmi les mesures recommandées par l'Inspection Générale de l'Etat, pour plus de transparence et d'efficience. Le ministère appelle également aux autres organes de contrôle dont le BIANCO et le SAMIFIN d'effectuer un audit au sein du ministère. Comme les fédérations sportives figurent parmi les bénéficiaires de ces subventions publiques, le contrôle dans la gestion et l'utilisation desdits fonds s'impose.