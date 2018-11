Madagascar: Startimes Madagascar - De nouvelles chaînes pour les fêtes de fin d'année

Depuis la campagne « Mondial 2018 », Startimes a augmenté le nombre de ses abonnés. D'autres bonnes surprises se préparent.

Startimes étoffe ses bouquets. Au grand bonheur des actuels et futurs abonnés qui vont avoir de nombreuses agréables surprises pour les fêtes de fin d'année. « Noël en famille », ce sera en effet sous ce thème que Startimes débutera le mois de décembre qui sera marqué par la diversification de ses contenus. « Nous avons connu un énorme succès lors de la campagne 'Mondial 2018' et nous continuons toujours dans notre démarche de satisfaire la clientèle » a déclaré hier lors d'un point de presse Julien Jin, le DG de Startimes.

Pour tous

En tout cas, il y aura du contenu pour tous. A commencer par les hommes qui auront droit à 12 chaînes « Sports » : les compétitions en cours comme la Bundesliga, la Ligue 1, l'Europa et la Copa Italia qui seront sur les écrans à partir du 4 décembre. Quant aux mères de famille, elles seront bien servies avec les 9 chaînes qui leur seront dédiées. A commencer, bien évidemment, par les inévitables séries Télénovelas, ainsi que des feuilletons de différents pays. Et les tout-petits ne seront pas en reste avec plusieurs chaines éducatives et de divertissement. Des dessins animés à gogo, en somme. Et cela va encore s'améliorer puisque, outre les 6 chaînes dédiées aux enfants déjà disponibles, ST Kids sera également disponible en décembre.

Promotions

Startimes enrichit également sa grille de chaînes locales. C'est ainsi que MBS et Viva rejoignent Dream'in et la TVM sur la plateforme DTH qui couvre tout Madagascar. Deux autres chaînes locales de renommée, On Air TV et AZ TV, seront bientôt sur la plateforme DTT. Faut-il en effet rappeler que pour la diffusion de ses programmes, Startimes utilise à la fois le satellite pour les bouquets DTH et la TNT, via antenne classique, pour les bouquets DTT. Toujours dans le domaine technologique, Startimes a développé l'application « Startimes One », qui permet aux abonnés de suivre les programmes via leur smartphone. Avec une connexion Internet, bien évidemment. « Durant cette période de fêtes, un comptoir spécialisé 'Startimes One' sera bientôt disponible dans nos boutiques afin de guider les clients ainsi que toutes personnes intéressées sur la manipulation de l'application » a précisé Aina Ralai, Directeur Marketing de Startimes. Les promotions de fin d'année seront au rendez-vous. « Pour Noël, tout achat de décodeur Startimes donne droit à 2 mois d'abonnement gratuit, et pour les réabonnements de 1 mois et demi via l'application 'Startimes One', ils recevront 15 jours d'abonnement gratuit. Il est également possible de se réabonner par jour, par semaine et par mois via cette application ». Ces offres qui sont déjà disponibles sont valables jusqu'au 31 janvier. Des cadeaux de fin d'année, en somme.