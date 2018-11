Madagascar: Concert de Noël - Amboarampeo Faravohitra ouvre le rideau

Dans le hall du café de la gare, ce sera Noël avant l'heure! A l'approche de la fête de la nativité, les événements y afférant commencent dès les premiers jours de décembre.

La nativité toujours sous le signe de fête, la période reste un grand moment pour les chœurs. Dans la capitale, la Chorale Amboarampeo Faravohitra ouvrira la scène au Hall du Café de la Gare Soarano le 2 décembre. Chants de Noël et « kalon'ny fahiny » seront à l'ordre du jour.

Dans un premier temps, les compositions de Naka Rabemanantsoa, Andrianary Ratianarivo et Justin Rajoro, ces pionniers du « kalon'ny fahiny ». Dans un second temps, la chorale chantera des cantiques de Noël.

La spécificité de ce concert de Noël réside dans le fait que les paroles sont intégralement en malgache et en anglais. Pour ce faire, la chorale a choisi d'emmener son public dans l'atmosphère du « Let There Be Christmas » de l'arrangeur Joseph Martin. Reprenant ainsi les grands classiques du chant de Noël, les cantiques résonneront dans tous leurs éclats. Forte de ses 60 ans d'existence et restant fidèle à son image, la chorale démontrera une fois de plus cette maturité qu'elle a gagnée tout au long de ces six décennies. Un concert à travers lequel l'Amboarampeo veut partager à tout un chacun pour Noël la grandeur de l'amour de Dieu.

Le cultuel et le culturel en fusion, une manière pour la Chorale Amboarampeo, sous la direction de Radonavalona R. Ranaivosoa, de réaliser ce concert avec une soixantaine de membres et quinze musiciens. Cet évènement entre par ailleurs dans le cadre du jubilé des 150 ans de ce « Memorial Church » qui prendra fin en février 2019.