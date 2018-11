Madagascar: Un retour au calme sur l'échiquier politique

Le soufflet est retombé. L'agitation autour des résultats du premier tour de l'élection présidentielle a disparu. Les camps des deux probables challengers du deuxième tour attendent avec sérénité le verdict de la HCC. Chacun est en train de préparer ce deuxième tour qui sera décisif pour l'avenir du pays.

L'intervention du directeur de cabinet de la HCC, avant-hier, a fait taire toutes les polémiques qui avaient alourdi l'atmosphère de ces derniers jours. Les manifestations qui se disaient « spontanées » ont cessé. Le ton employé par les partisans de candidat les plus virulents s'est adouci pour laisser à des déclarations plus neutres. Tout le monde accepte de rester dans le cadre légal. Ce sont bel et bien les juges constitutionnels qui vont statuer en dernier ressort et leur verdict sera accepté par tous.

C'est donc avec plus de sérénité que sera traitée par les médias l'actualité politique nationale. Les sujets sur la vie quotidienne vont retrouver leur place habituelle dans la capitale. Néanmoins, les commentateurs politiques reprendront leur chronique en faveur des personnalités qu'ils soutiennent. Les cinq jours nous séparant de la cérémonie de proclamation des résultats officiels devraient s'écouler sans grands bouleversements sur l'échiquier politique national. Il est encore trop tôt pour parler des alliances du second tour. Elles sont déjà peut-être en train de se conclure, mais toit se trame en coulisse. Les « post » sur les réseaux sociaux ne sont plus aussi caustiques qu'avant.

On ne peut pas encore parler de ton respectueux, mais l'on n'emploie plus de termes insultants. La communauté internationale est en train de se féliciter du déroulement de ce processus électoral qui ne sort pas du cadre établi à l'origine. Il pourra certainement le citer à titre d'exemple sur le continent africain car il n'a été entaché d'aucune violence.