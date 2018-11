Madagascar: Secteur de la pêche - Deux lois adoptées sur les Zones maritimes et le Code de la pêche

La pêche figure parmi les secteurs à forte potentialité, qui fait vivre des millions de Malgaches, mais qui est également très convoitée par les investisseurs étrangers, notamment les Chinois.

Le Parlement a adopté la loi sur les zones maritimes de l'espace maritime de la République de Madagascar, ainsi que la nouvelle loi portant refonte de certaines dispositions de la Loi sur le Code de la pêche et de l'aquaculture. « Le Projet de loi n°2017-050 a été élaboré eu égard aux potentialités géostratégiques et économiques des zones maritimes. Il s'avère donc nécessaire d'adopter de nouvelles approches et de nouveaux outils essentiels en vue d'une bonne gouvernance de l'espace maritime sous la juridiction de l'Etat Malagasy et de ses ressources.

En ce qui concerne le Projet de loi n°2017-051, il est motivé par l'engagement de l'Etat d'instaurer l'Etat de droit et le renforcement de son autorité dans le secteur. La gestion durable des ressources halieutiques doit être inéluctable afin d'éviter la gabegie de l'exploitation , au détriment du bien-être des générations futures et de préserver l'équilibre des écosystèmes et de l'habitat aquatique », a expliqué le ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Augustin Andriamananoro.

Enjeux importants. Mercredi dernier, plusieurs sujets ont été abordés par les sénateurs et l'équipe technique du Ministère, avant le vote des Projets de loi. Ils concernaient le statut, les rôles et les attributions des inspecteurs de la pêche ; les actions de sensibilisation pour une protection de l'habitat naturel, la préservation des ressources halieutiques et une pêche responsable ; la protection de la filière langouste, une filière pourvoyeuse de devise ; le développement de la pêche et de l'aquaculture ; la défense de la souveraineté maritime de Madagascar. Profitant de la présence du ministre, les sénateurs ont posé des questions orales sur la situation des 330 navires chinoises qui défraient la chronique, et qui secoue le monde de la petite pêche et de la pêche traditionnelle.

Le ministre a souligné que ces 330 navires sont issues d'un contrat sous seing privé entre l'AMDP (Agence Malgache de Développement Economique et de Promotion des Entreprises) et le Taihe Century Investments Development Co. Ltd. « Cet acte purement privé n'engage ni directement ni indirectement le gouvernement ou l'Etat Malagasy », a-t-il expliqué. Cependant, il a précisé que toutes délivrances d'autorisations relevant du secteur de la pêche et de l'aquaculture relève du droit régalien de son Département. A noter que le secteur pêche fait vivre près de cinq millions de familles.