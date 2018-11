Algérie: Concert de chants "Habaneras" du groupe espagnol "Port Bo", présenté à Alger

Alger — Un concert de chants "Habaneras", genre musical catalan et latino-américain, a été animé jeudi soir à Alger par le groupe espagnol "Port Bo" dans une ambiance empreinte de solennité.

Devant le public recueilli de la Basilique Notre Dame d'Afrique, l'ensemble catalan "Port Bo", formé d'un quatuor dirigé par le guitariste Carles Casanovas Rigall, a interprété une quinzaine de pièces dans le genre populaire "Habanera".

Générique artistique, désignant d'abord une danse apparue en 1830 à Cuba, "Habaneras" est aussi l'appellation d'un genre musical populaire et de plusieurs chants traditionnels marins, répandus le long de la côte qui s'étend de la Havane à Cuba, à la Catalogne en Espagne.

Soutenus au piano par Antonio Mas Bou, les vocalistes ténors et chanteurs libres, José Nadal Puig et Irineo Ferrer Serras, ont, avec Carles Casanovas Rigall à la voix basse, orné le silence religieux de la Basilique, dont l'espace constitue une parfaite caisse de résonnance, avec une interprétation en accords, déployée dans une polyphonie vocale à trois voix, tonique, tierce et quinte.

De grands auteurs et compositeurs espagnols ou latino-américains qui ont animé, l'élan du chant Habanera à travers les siècles, ont été restitués, durant une heure, par le quatuor, à l'instar des Espagnols, Carlos Cano et Manuel Massotti ou le Mexicain, Luis Rosado.

Le groupe a rendu entre autres chants Habaneras, "Rosina", "Golondrinas yucatecas", "La nave", "Alla en la Habana", "Los palmarès de Cuba", "La cana dolce", "La hamaca", "El seductor" et "La bella Lola".

Trois pièces étaient au programme du groupe, "Habaneras de Cadiz", "Aquellos ojos verdes" et "La flor de la canela", entonnées en hommage à la chanteuse et comédienne espagnole, Maria Dolores, disparue en mai 2018 à l'âge de 94 ans, pour permettre ensuite au public d'apprécier "Lola la Tabernera", composée par C. Casanovas et J. Bastons.

Dans des atmosphères conviviales, Carles Casanovas Rigall, présentant chaque chant au public, a fait part, au nom de l'ensemble du groupe, de "son bonheur d'être à Alger" pour jouer dans un endroit "aussi serein", à l'acoustique "magique", où les chanteurs n'ont même pas besoin "d'être sonorisés".

Livrant une prestation pleine, empreinte de maîtrise technique et de précision pointue dans l'interprétation des textes aux différentes nuances et intonations, les quatre musiciens ont fait montre de toute l'étendue de leurs talents respectifs, dans les pièces, "Ven y ven" et "La nave", interprétées en a capella notamment.

En présence des représentants des missions diplomatiques accréditées à Alger de, l'Espagne, du Chili, de la Finlande et du Mexique, le public a savouré tous les instants du concert dans l'allégresse et la volupté.

"Un spectacle magnifique, avec de belles passerelles d'échanges entre la Catalogne et l'Amérique latine", a fait remarquer une dame, venue avec ses enfants. Pour la première fois en Algérie, le groupe catalan "Port Bo", fondé en 1966, compte à son actif 26 CD, dont le dernier sorti en 2018 sous le titre de "Quadern de Viatge".

Le concert du groupe catalan "Port Bo" entre, selon le recteur de la basilique Notre-Dame d'Afrique, père José Maria Cantal Rivas, dans le cadre du "programme régulier, initié par l'église".

Organisé sous l'égide du ministère de la Culture, par l'Institut Cervantès d'Alger, le concert de chants Habaneras du groupe catalan "Port Bo" est reconduit vendredi à la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riadh El Feth pour une deuxième représentation.