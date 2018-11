Congo-Kinshasa: Incertitudes électorales

C'est officiel. La campagne électorale pour les trois scrutins (présidentiel, législatifs et provinciaux) du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo (RDC), a commencé depuis le jeudi 21 novembre. A la Commission électorale nationale indépendante (Céni), on affute les dernières armes.

« On est sur le point de non retour », affirme le porte parole de la Céni qui évoque les conséquences fâcheuses en cas de report de ces scrutins, entièrement financés par le gouvernement congolais qui, au nom de la souveraineté, refuse toute assistance financière extérieures. Même de la Monusco, partenaire dans l'organisation et la tenue des élections de 2006 et 2011.

Tel est l'avis du camp de la Majorité présidentielle qui, fière de son cheval gagnant Emmanuel Ramazani Shadary, est certaine de remporter ces élections « à tous les échelons ». Mais en face, c'est encore l'expectative, pour ces élections qui étaient et qui sont très attendues pour un changement historiquement pacifique du pouvoir à la tête du pays depuis son accession à l'indépendance en 1960.

Nonobstant les assurances de la Céni et l'enthousiasme du camp de la Majorité présidentielle, des incertitudes se signalent à plusieurs niveaux.

Sur ce chapitre, on épingle d'abord les conditions dans lesquelles s'organisent ces consultations. Il y a d'abord le manque de consensus sur la machine à voter imposée aux acteurs politiques par la Céni, alors que l'utilisation de cet outil que d'aucuns qualifient de « machine à voler », n'a jamais été prévue par la loi.

Le candidat de la coalition « Lamuka » constituée à Genève et une partie des 21 candidats en lice la rejettent, considérant qu'elle n'est ni fiable ni légale. Vient ensuite la distribution de ces machines à tous les points de vote sur l'ensemble du territoire national. Des rumeurs indiquent que face à cette difficulté, la Céni envisagerait de n'organiser les élections que là où les machines seront déposées. Où iront les votes des coins où ces outils n'arriveront pas ?

Il y a également manque de consensus sur le fichier électoral qui comporte près de 12 millions d'électeurs sans empreintes digitales qui devraient y être élagués, mais qui ne le sont pas à ce jour. Jusqu'au début de la campagne jeudi, les candidats à la présidentielle n'ont pas encore reçu chacun les 25 agents de la police devant assurer leur sécurité, alors qu'on assiste pour ces candidats des tracasseries à droite et des intimidations à gauche. Au point que beaucoup ne se prononcent pas encore sur les lieux des meetings et encore moins sur leurs déplacements.

Les empêcher de battre campagne ou le faire dans l'insécurité, cela décourage les candidats, leurs militants et sympathisants. Autant des raisons qui poussent certains à croire qu'intimidations, tracasseries et manque de consensus sont des astuces pour ne pas organiser des élections à la date échue, sans oublier que la Céni risque de dérouler les feuilles de papier prouvant le non paiement des sommes prévues pour la tenue des scrutins.

Résultat, il faut reporter sinon l'annuler ces scrutins. Scénario catastrophique, mais pas impossible