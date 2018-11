Congo-Kinshasa: Kasaï Central - Deux collaborateurs d'un candidat PPRD disparus à Dibaya

Le gouverneur de la province du Kasaï Central, Denis Kambayi affirme que deux collaborateurs de Richard Ilunga, candidat PPRD aux législatives à Dibaya, ont été enlevés depuis la semaine passée dans ce territoire par des hommes armés conduits par le chef milicien Tshiyoyo.

Les forces de l'ordre sont à la recherche des disparus qui seraient à trois, selon certaines sources. Mais une source locale dans le territoire de Dibaya contactée par Radio Okapi rapporte que ces personnes ont été tuées. Le gouverneur affirme, lui, ne pas avoir la preuve de leur mort.

« Les services sont là depuis plus d'une semaine. On les recherche dans toutes les brousses pour les localiser et savoir ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui on ne peut pas communiquer d'une manière irresponsable comme certains le font. Les services ont identifié un certain Tshiyoyo. Ses éléments sont pris en charge par nos militaires du secteur opérationnel afin de retrouver les personnes disparues et détruire les "Tshiota". Si réellement, d'après ce que vous dites, ces gens ont été décapités, on va communiquer officiellement », a déclaré Denis Kambayi.