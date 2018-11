Tunisie: Pour un nouveau contrat social

- Certaines frontières rappelées par le FMI ne sont ni les marques d'un interventionnisme dans la souveraineté de la décision nationale ni un chantage auquel nous soumettrait un créancier tatillon

Grâce à Dieu, la grève de la fonction publique s'est déroulée dans le calme et a su éviter les dérapages, malgré, par endroits, certains excès de langage discourtois. La démocratie exige que l'on doive admettre que les désaccords ou le mécontentement puissent s'exprimer le plus librement, sans toutefois remettre en question la cohésion de la nation ou le contrat social qui fait partie des traditions de notre pays.

Le bilan de cette journée de protestation contre la cherté de la vie est mitigé car l'arrêt de travail aurait coûté au pays une quarantaine de milliards de millimes sans améliorer, ne serait-ce que d'un seul millime, le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ce qui confirme, comme le criaient, dans les années 70, les premiers militants islamistes aperçus à l'Université, que «la grève est une hémorragie». Mais il est naturel que face à l'impossibilité de voir le gouvernement répondre à leurs exigences, les syndicalistes songent à faire du bruit.

Maintenant, il est également utile de voir le gouvernement exposer ses motivations quant à la situation du pays. Les arguments du gouvernement sont les réalités objectives de la crise économique, financière et monétaire qui perdure. Or cette crise, toutes les parties ont contribué à la provoquer puis à l'installer et à l'entretenir depuis la révolution démocratique, sous le prétexte de liberté et de la libre expression. Y compris l'Ugtt, de par ses successives revendications salariales, son soutien aux sit-in et aux barrages routiers, son appui résolu à l'effervescence sociale...

En face, la centrale syndicale peut-elle fallir à son rôle dans l'encadrement des salariés et la défense de leurs revendications les plus pressantes, comme le rétablissement de leur niveau de vie ? Assurément non.

A propos du renchérissement de la vie, il faut noter, bien entendu, la part revenant désormais à l'effet catastrophique de l'écrasante dévaluation subie par le dinar, mais il s'agit assurément de revenir à toutes les causes cumulées dont la dévaluation n'a été que la conséquence : la suppression des emplois précaires, le recrutement selon des critères et des conditions préférentiels des militants politiques graciés, la revalorisation des salaires et des avantages sociaux de centaines de milliers de salariés... Bref, une trop forte pression sur les finances publiques et sur la monnaie nationale.

Et il n'est pas réaliste de prétendre, aujourd'hui, mettre tout sur le dos du gouvernement en place, alors que la responsabilité avérée doit être assumée collectivement. En tout cas, les voies du salut ne peuvent être que solidaires, faisant appel à une cohésion nationale générale et sans faute, s'appuyant sur un nouveau Contrat social qui soit harmonieux et cohérent, tout en étant responsable et réaliste. La crise reste à son apogée malgré les points gagnés au niveau des indicateurs et en termes de notations. Nous devons être bien conscients des risques majeurs que cela comporte, et des réponses qu'il devient indispensable de lui apporter. Il n'est plus permis d'en faire abstraction.

Certaines frontières rappelées par le FMI ne sont, à ce sujet, ni les marques d'un interventionnisme dans la souveraineté de la décision nationale ni un chantage auquel nous soumettrait un créancier tatillon. Ce sont des normes et des critères internationalement identifiés, au-delà desquels «rien ne va plus !». Comme la part de la masse salariale dans le budget de l'Etat, le niveau du déficit budgétaire ou la part des investissements dans le Produit intérieur brut.

Il s'agit de barrières que les syndicalistes se doivent, impérativement, de prendre en ligne de compte, en même temps que le gouvernement. Car l'attachement commun à l'avenir du pays et du peuple l'exige, et le futur Contrat social ne pourra s'en défaire.