Tunisie: Une étude prospective à l'horizon 2050

Au cours de cette séance de travail, on a présenté les scénarios du développement de la demande, la durabilité des eaux mobilisées, la promotion des eaux non conventionnelles en vue d'assurer les équilibres hydriques et les aspects juridiques et institutionnels.

L'étude en question vise à trouver des solutions adéquates pour faire face à la rareté de l'eau qui pourrait toucher la Tunisie à l'avenir compte tenu des changements climatiques qui ont eu des impacts négatifs au cours des dernières années.

Pour relever le défi relatif à la rareté de l'eau et s'adapter aux changements climatiques en préservant un environnement sain et un écosystème équilibré, il a été décidé de mettre en place une stratégie cohérente et un programme d'action en vue d'assurer une gestion optimale et durable des ressources en eau. Il s'agit, en fait, d'exploiter d'une façon rationnelle ces ressources à la faveur d'une bonne gouvernance intégrée de l'eau. Le ministère compte, en outre, sensibiliser les utilisateurs de l'eau pour qu'ils comprennent mieux la valeur de l'économie d'eau, tout en adoptant une approche participative.

Il s'agit aussi d'identifier de nouveaux outils innovants pour la prise de décision, l'objectif étant d'atteindre les meilleurs résultats en termes de coûts et d'approvisionnement alimentaire. Les capacités des différents intervenants dans le secteur de l'eau seront améliorées en donnant à l'étude élaborée l'intérêt nécessaire.

Parmi les importantes composantes de l'étude, on peut citer la sécurité de l'approvisionnement en eau qualitativement et quantitativement pour tous les Tunisiens, la fourniture de ces ressources hydriques aux secteurs stratégiques qui œuvrent pour la réalisation de la sécurité alimentaire, l'adaptation aux changements climatiques, la durabilité des ressources et leur environnement, le renforcement des capacités des ressources humaines et institutionnelles, la valorisation de la technologie disponible, de la recherche scientifique pour la sécurité en eau.