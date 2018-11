Tunisie: Briser le plafond de verre

Bref, rien n'a fonctionné et le CA s'est consumé face à des équipes mieux organisées. Maintenant, sans pour autant faire la révolution, le technicien clubiste entend revoir sa stratégie tout en relançant quelques joueurs perdus de vue depuis quelque temps.

En clair, il devra faire jouer la concurrence afin que les meilleurs soient sur le terrain, sans oublier de faire la politique de ses moyens! Volet communication, le discours est martial depuis quelques jours. Le plateau technique n'y est d'ailleurs pas allé par quatre chemins. Le CA a besoin de retrouver une mentalité de prétendant même si son classement actuel interpelle et inquiète.

En clair, la victoire est impérative et tout autre résultat serait indigeste, voire «déprimant». Ce faisant, pour arriver à ses fins, le CA doit s'appuyer sur de vrais combattants capables d'aller au charbon 90' durant. Densifier la récupération du ballon et bonifier certaines offensives. Le coach a insisté sur ces deux aspects récemment à l'entraînement. Volet attaques, les avants doivent absolument apporter cette profondeur et cette densité physique qui font tant défaut au CA. La vérité du terrain nous en apprendra davantage mais un fait est certain, ce ne sera pas une partie de plaisir car l'adversaire a des atouts à faire valoir.

En effet, l'ASG possède des individualités capables de faire la différence. La défense clubiste est avertie. Il faudra éviter les errements, volet placement et réajustement du bloc.

Volonté collective et implication d'ensemble

Avec des déconvenues à répétition, le CA a déjà renforcé sa «légende négative» de ce début de saison ! Et s'il se trouve actuellement en position délicate, c'est à lui de trouver les clés pour rebondir à terme. Cet après-midi à El Menzah, le CA ne doit plus faillir sur ses présumés points forts.

Quand il prend le jeu à son compte et monopolise le cuir, il doit trouver la faille s'il ne veut pas s'exposer au contre-coup, au retour du boomerang. Là, on aborde précisément l'arrière-garde et son lot d'incertitudes. La défense ne doit plus céder aux premières salves adverses. L'alignement défensif, la solidarité axiale, l'anticipation, la négociation de la seconde balle, le replacement et le marquage de zone. C'est tout un chantier et un édifice que doit bâtir Chiheb Ellili.

Au milieu, la qualité individuelle est là mais la complémentarité ne suit pas toujours. Darragi surnage certes, mais sans pouvoir remettre ses coéquipiers sur les rails.

Plus grave que les défaillances individuelles, c'est le manque d'agressivité et de volonté collective qui frappe jusque-là, face à l'engagement total des adversaires clubistes (SG, ST, CSS...).

C'est forcément une question de comportement de groupe.

Un groupe qui incitera prochainement (mercato oblige) à réviser l'appréciation du potentiel de cette équipe. Sur ce, si les dirigeants sont en droit de se demander si cet effectif aura les moyens d'avoir des ambitions plus élevées, notamment dans la perspective de la Ligue des champions, les joueurs à leur tour sont dans l'obligation de rassurer et de retrouver toute leur «dignité sportive». Idem pour l'entraîneur, déjà sous pression.

Si Chiheb Ellili a prêté le flanc aux critiques sur son incapacité à porter psychologiquement le groupe vers ses objectifs et à en tirer le maximum, une victoire convaincante lui permettra de souffler et de bénéficier d'une accalmie. C'est tout l'enjeu du match de cet après-midi.