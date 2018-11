Tunisie: L'Orchestre symphonique tunisien fête ses cinquante ans

L'OST, actuellement dirigé par le maestro Mohamed Bouslama et placé sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, a été créé en 1969. Il fut dirigé pour la première fois par le maestro Salah El Mahdi et eu recours à des instrumentistes européens, notamment bulgares et italiens.

Plusieurs maestros ont depuis pris les rênes de l'OST dont la vocation première est de promouvoir les grands standards du répertoire classique universel, les principales œuvres de la musique tunisienne classique ainsi que les nouvelles œuvres symphoniques des compositeurs tunisiens.

«Musicien complet, architecte et bâtisseur infatigable, Fayçal Karoui fait partie de ces rares chefs d'orchestre français remarqués en France et à l'étranger par les plus grands orchestres», lit-on sur le site de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn dont il est le directeur musical depuis 2002.

Cet artiste né à Paris en 1971, lauréat de prestigieux prix, est nommé en 2006 directeur musical du prestigieux New York City Ballet (Nycb) fondé par George Balanchine, qu'il dirigera jusqu'en 2012. Par la suite, il rentre en France pour se consacrer pleinement à ses deux orchestres français et sa carrière de chef symphonique.

Parmi les orchestres français dirigés par maestro Karoui, l'on cite l'Orchestre de Paris, l'Orchestre National de France, l'Orchestre de l'Opéra National de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Radio-France, l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg...

L'OST, qui sera accompagné de son chœur, promet un concert « exceptionnel» avec une variété de standards classiques. Seront notamment jouées des œuvres cultes pour Gioacchino Rossini (Le Barbier de Séville) en ouverture, Ludwig van Beethoven (Symphonie n°5, Carl Orff), Carmina Burana (O Fortuna), Giuseppe Verdi (La Traviata, Coro di Zingarelle e Mattadori). Le concert prendra fin sur un extrait du finale de la Symphonie n°9 de Ludwig van Beethoven.