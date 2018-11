Tunisie: Dans la démocratie

Hier, les quelque sept cent mille fonctionnaires, soutenus par de nombreux salariés du secteur public (établissements et entreprises publics), ont répondu par l'affirmative à l'appel de l'Ugtt et ont observé les recommandations des responsables syndicalistes les invitant à exprimer leur colère à l'encontre du gouvernement dans une atmosphère de respect des impératifs de la sécurité des citoyens et des biens publics et privés et aussi de respect du droit au travail que plusieurs parmi les fonctionnaires ont tenu à exercer en tenant à rejoindre leur poste de travail sans que personne parmi les grévistes n'ait cherché à les en empêcher.

Hier, ceux qui craignaient les dépassements des grévistes, les dérives des intrus qui menaçaient de pourrir l'événement ou enfin les provocations promises par certains miliciens de «son excellence le général Facebook» sont restés sur leur faim dans la mesure où aussi bien dans la capitale, plus précisément devant le siège du Parlement au Bardo, que devant les sièges des unions régionales de l'Ugtt à travers l'ensemble des gouvernorats de la République, les milliers d'agents administratifs participant à la grève et aux rassemblements organisés à cette occasion ont fait montre d'un haut degré de responsabilité, d'une maturité digne de l'Ugtt et de son histoire militante glorieuse et d'une haute détermination à défendre leurs droits légitimes, tout en s'astreignant au respect strict et total des règles du jeu démocratique.

Il n'est pas question ici d'épouser les thèses développées par certains syndicalistes qui n'ont pas raté l'occasion pour fanfaronner et laisser entendre dans leurs déclarations que «la Tunisie est revenue aux Tunisiens et que la révolution a retrouvé sa juste direction, à savoir préserver l'intérêt du peuple», comme l'a souligné Noureddine Taboubi, SG de l'Ugtt, dans son allocution au meeting tenu devant le siège du Parlement.

Il n'est pas non plus question de mettre en cause les déclarations des responsables régionaux de l'Ugtt qui, tout au long de la matinée d'hier, se sont consacrés à relever les taux records de participation comme s'il s'agissait d'une compétition et qu'un taux inférieur à 95% n'en faisait pas de bons grévistes.

Les enseignements ou la leçon à tirer de cette journée de grève générale seraient plutôt de considérer qu'hier, la Tunisie a réussi à laver un affront subi un certain jeudi 26 janvier 1978 où plusieurs Tunisiens sont tombés sous les balles de leurs concitoyens pour la simple raison qu'ils ont osé dire non à la politique du gouvernement de l'époque.

Hier, jeudi 22 novembre, des milliers de grévistes ont investi les rues tunisiennes, ont exprimé leur colère et ont fait part de leur détermination à poursuivre leur action militante afin d'accéder à leurs revendications pacifiquement et dans le respect des lois en vigueur.

Maintenant que la colère a été évacuée et que le discours de la contestation a été exercé librement et sereinement, il est temps de retourner à la table des négociations entre le gouvernement et l'Ugtt dans le but de parvenir à une solution consensuelle de la crise en question.

Et c'est bien là la quintessence de la déclaration livrée aux médias par Mohamed Ennaceur, président du Parlement, à l'issue de sa rencontre, hier, avec Noureddine Taboubi.

Le père de la politique contractuelle et de l'approche des négociations sociales en Tunisie a, en effet, souligné sa conviction qu'«une solution est possible puisque les Tunisiens ont fait le choix du dialogue, rien que le dialogue, pour remporter tous les défis et épargner à leur pays les épreuves les plus dures».