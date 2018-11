Sénégal: Consultation et/ou contrôle du fichier électoral, en perspective de la présidentielle - L'opposition «boude» Aly Ngouille Ndiaye

La relative trêve vraisemblablement actée entre le pouvoir en place et son opposition autour du fichier électoral devant régenter le scrutin présidentiel du 24 février prochain, n'a pas tenu longtemps.

Et pour cause, autorisée à consulter le fichier électoral mis en ligne par le régime de Macky Sall pour taire la polémique et les suspicions liées à la fiabilité de celui-ci, l'opposition et ses membres ont tout simplement boudé la consultation organisée au niveau du ministère de l'Intérieur.

Ces responsables qui s'étaient rendus hier, jeudi 22 novembre, à la salle informatique mise à leur disposition par les autorités pour les besoins du contrôle du fichier électoral ont pointé un doigt accusateur vers Aly Ngouille Ndiaye dont le ministère n'aurait fait que reprendre le lien que la Direction générale des élections (Dge) a mis en ligne pour le mettre dans la plateforme qui a été mise à leur disposition.

En réplique, le directeur de la Daf Ibrahima Diallo a battu en brèche les arguments de l'opposition, non sans affirmer que ce que voulaient Oumar sarr et cie, « ce sont les numéros d'identité Cedeao qui ne sont pas dans le fichier parce que ce sont ces numéros qui entrent en ligne de compte pour le parrainage. Si on les donne à l'opposition, elle n'aura plus besoin d'aller chercher des parrains chez les électeurs ».

Une déception ! C'est ainsi que les responsables des partis de l'opposition qui s'étaient rendus hier, jeudi 22 novembre, au ministère de l'Intérieur pour les besoins de la consultation du fichier électoral, ont résumé leur passage dans la salle informatique mise à leur disposition par les autorités au septième étage dudit ministère.

Venus très tôt, en début de matinée avec leurs experts pour effectuer le contrôle du fichier électoral, la plupart des responsables de l'opposition ont claqué la porte quelques minutes après leur entrée dans le bâtiment. Interpellés à leur sortie, ils ont accusé le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, chargé de l'organisation de la prochaine présidentielle et ses collaborateurs de leur avoir présenté le mauvais fichier électoral.

Ces responsables de l'opposition soutiennent en effet que le ministère n'a fait que reprendre le lien que la Direction générale des élections (Dge) a mis en ligne pour le mettre dans la plateforme qui a été mise à leur disposition.

Sous ce rapport, estimant que les informations mises à leur disposition ne leur permettaient pas de faire leur travail de contrôle, ils ont ainsi décidé tout bonnement de bouder la salle informatique.

C'est le cas pour le Secrétaire général national adjoint et coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr, et d'autres responsables de l'opposition comme Pape Medoune Sow, le chargé des élections du Grand parti de Malick Gakou.

Interpellés à la suite de ces premières réactions, des responsables d'autres formations de l'opposition dont le passage dans les locaux du ministère de l'Intérieur est programmé dans les jours à venir se disent nullement surpris par ce que leurs camarades ont constaté.

Il faut dire, avec cette tournure que prennent les choses, que la décrispation des relations très tendues entre le régime actuel et son opposition autour du fichier électoral, suite au feu vert donné la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur à l'opposition pour contrôler ledit fichier, n'a été que de courte durée.

OUMAR SARR, SECRETAIRE GENERAL ADJOINT ET COORDONNATEUR DU PDS : « Nous sommes au regret de constater qu'on ne nous permet pas de contrôler ce fichier».

Nous sommes venus pour contrôler le fichier comme nous l'avions écrit dans notre lettre au ministre de l'Intérieur. Mais, je dois préciser qu'on ne nous a pas présenté le fichier. On nous a juste présenté une maquette à partir de laquelle nous ne pouvions pas avoir certaines informations, notamment sur le numéro d'identification nationale et d'électeur.

On vous donne juste votre prénom et nom. Nous déplorons cette démarche parce que les informations mises à notre disposition sont incomplètes.

Nous ne pouvons pas travailler à partir de cette plateforme, nous ne pouvons faire aucune interrogation sérieuse ou contradictoire sur ce fichier. Nous sommes restés moins d'une heure de temps dans la salle et nous rentrons bredouilles.

Ce n'est pas ce que nous attendions. Nous voulions poser des requêtes, poser les questions que nous avons sur la fiabilité du fichier électoral et des informations mais aujourd'hui, nous sommes au regret de constater qu'on ne nous permet pas de contrôler ce fichier».

PAPE MEDOUNE SOW, CHARGE DES ELECTIONS DU GRAND PARTI : «La plateforme qu'on nous a présentée n'est pas le fichier électoral»

Nous étions ce matin au ministère de l'Intérieur pour les besoins de l'audit du fichier mais je dois dire que nous ne sommes pas du tout satisfaits par la méthode de travail qu'on a voulu nous imposer. Quand je suis arrivé, ils m'ont affecté une machine dans laquelle il y avait une plateforme. Cette plateforme ne correspond pas aux attentes que nous avons.

D'ailleurs cette plateforme n'est pas le fichier électoral. Ils n'ont fait que reprendre le lien que la Direction générale des élections (Dge) a mis en ligne. Ils ont ajouté cette fois-ci une rubrique qui parle des électeurs par commune.

Mais, je dois aussi dire à ce niveau que nous, nous ne représentons pas des personnes physiques. Parce que ce que la plateforme que la Daf nous a montrée aujourd'hui permet juste d'avoir des informations sur des électeurs alors que les électeurs, ce sont des personnes physiques.

Nous, nous représentons des partis politiques qui sont des personnes morales dont les besoins vont au delà de ceux des personnes physiques. Nous étions à la Daf parce que nous avions des doutes fondées qu'on peut vérifier dans le dernier rapport de la mission d'audit du fichier électoral.

En effet, dans ce rapport, on a mentionné pas mal d'erreurs qui concernent des milliers d'électeurs dont on n'est pas sûr qu'ils sont dans le fichier électoral. Et nous étions partis pour interroger le fichier sur ces divers manquements. Hélas, on a préféré nous présenter quelque chose qui n'avait rien à voir avec le fichier.

ASS BABACAR GUEYE, CHARGE DES ELECTIONS DE REWMI : «Nous voulons l'audit du fichier... pas vérifier la présence ou non de nos parrains dans le fichier»

On a eu par voie de presse l'invite du ministre de l'Intérieur demandant de désigner notre expert devant effectué ce travail mais nous avons pris la décision d'attendre la rencontre de la Plateforme pour la sécurisation des élections initiée par Me Mame Adama Guèye, prévue demain, samedi, pour voir quelle position adopter parce que nous ne voulons pas être pris dans les farces du ministre de l'Intérieur.

Car, ce que nous demandons, c'est l'audit du fichier mais, pendant ce temps, on voit que le ministre de l'Intérieur nous demande à travers son communiqué de venir vérifier la présence ou non de nos parrains dans le fichier.

Cette démarche ne nous agrée pas du tout parce que si c'est juste pour faire ce travail, on n'a pas besoin de se déplacer, on pouvait se contenter de ce qu'ils ont mis en ligne. Ils ont fait un travail que nous voulons auditer dans ce cas, ce n'est pas à eux de nous imposer les termes de référence de notre audit.

ALIOUNE BADARA TABANE, CHARGE DES ELECTIONS DU PARTI « REPUBLIQUE DES VALEURS » : «On n'est pas surpris parce qu'on a appelé à une simple consultation, pas un audit du fichier»

On n'est pas surpris par les réactions des responsables de l'opposition qui s'étaient rendus au ministère de l'Intérieur pour les besoins de la consultation du fichier électoral. Car, il faut bien le préciser, ce n'est pas un audit en tant que tel mais plutôt une consultation.

Un audit, c'est un processus. Alors que les plénipotentiaires des candidats vont au ministère de l'Intérieur juste pour consulter le fichier. Donc, sous ce rapport, le fait de s'y rendre ou de ne pas s'y rendre aujourd'hui ne pose aucun problème.

Puisqu'ils nous ont juste demandé de venir consulter le fichier qui se trouve être un élément du processus électoral qui est composé de la phase d'enrôlement, de l'inscription, de la production des cartes et de la distribution de cartes.

Mais, on voit que tout ce processus-là est biaisé depuis le début. C'est donc tout à fait normal que nos amis disent qu'ils ne sont pas satisfaits.