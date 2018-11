Sénégal: Partenariat - Supdeco et la SGBS restent ensemble

La Société générale des banques du Sénégal (SGBS) et l'école supérieure du commerce (Sup Deco) de Dakar ont renouvelé leur partenariat hier, jeudi 22 novembre 2018 à Dakar. Un partenariat qui offre entre autres opportunités aux étudiants de cette école d'effectuer des stages au sein de la SGBS.

Le groupe Sup Deco de Dakar et la SGBS ont procédé ce jeudi 22 novembre, au renouvellement de leur partenariat. Un partenariat se traduit par des immersions, et le recrutement de stagiaires.

A cet effet, le président directeur général du groupe sup DECO, Aboubacar Sadikh Sy a déclaré « cette convention découle de la volonté du groupe SGBS et celui du groupe Sup Deco de nouer un partenariat gagnant- gagnant mais nous avons une volonté de permettre d'abord à nos étudiants de trouver une insertion rapide par le biais de stage d'embauche dans cette banque de référence et permettre à la banque de pouvoir également offrir des possibilités commerciales.

Ce partenariat permet à la banque d'être présente dans l'école d'une manière ou une d'une autre et permet à nos diplômés d'intégrer cette banque de référence.

Donc, c'est un avantage non négligeable» a-t-il dit. Et d'ajouter «Nos étudiants ont l'opportunité de saisir cette possibilité de s'entrainer déjà avec la pratique bancaire pour avoir des comptes bancaires, des cartes de crédit etc.»

Le directeur général adjoint de la SGBS, Yery Seck s'est réjoui de ce partenariat dira : «ce qu'il faut voir à travers la signature de ce partenariat, c'est un symbole fort». «Ce que nous voulons c'est attirer le maximum de jeunes qui constituent notre avenir», a-t-il précisé

Ce partenariat date de fort longtemps et c'est un partenariat qui a la particularité à la fois d'être solide et dynamique selon les deux responsables.