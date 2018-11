Sénégal: Ouverture de la RECIDAK - C'est parti pour une semaine de cinéma !

La rencontre internationale cinématographique de Dakar s'est ouverte depuis hier, jeudi 22 novembre. En attendant la cérémonie officielle prévue ce vendredi, réalisateurs, producteurs, professeurs de cinéma et critiques d'art du Sénégal et d'ailleurs sont attendus à cette manifestation dont 59 films provenant de 32 pays seront présentés dans plusieurs espaces publics et salles de cinéma.

La première journée, d'hier jeudi, a été marquée par le démarrage des activités du village qui a accueilli les cinéastes venus des différents coins de l'Afrique et de l'Europe.

Ces derniers devront partager leurs expériences à travers des échanges, des ateliers pour booster la production mais aussi vulgariser davantage les différents produits afin de rehausser le niveau du cinéma africain.

Ainsi, durant cette semaine (du 22 au 28 novembre) les férus du 7ème art seront bien servis avec un colloque sur «Cinéma et développement», des panels et un atelier sur «l'actorat» et le fond vert (décor virtuel utilisé dans certains films), ainsi que des masters class et des séances de projections qui marqueront les temps forts de la manifestation.

De l'avis du ministre de la culture, Abdou Latif Coulibaly : «les Recidak de cette année sont une édition de relance et de légitimation de tout ce qui est en train d'être fait au niveau du secteur du cinéma au Sénégal.

Avec les Recidak, il s'agit de renouer le public avec le cinéma». Et le président du Comité d'organisation, Pr Maguèye Kassé d'indiquer : «nous voulons que le monde du cinéma renoue avec ses vieilles traditions.

C'est ce qui explique que nous ayons ratissé large. Au plan national, nous avons pris en compte le legs historique des ainés qui ont montré la voie avec des œuvres de qualité devenues des classiques et qui rivalisent encore avec ce qu'il y'a de meilleur dans le cinéma au niveau mondial».

Pour rappel, les Rencontres internationales cinématographiques de Dakar avaient été initiées en 1990 par Annette Mbaye D'Erneville par le biais de sa structure dénommée Consortium de Communication en Afrique (CCA).

L'idée était de créer cet événement autour du 7ème art en partenariat avec le ministère français de la Coopération et des instances de la Francophonie et de montrer ainsi la véritable identité du Sénégal, qui est l'âme du cinéma africain.