Afrique: CAN féminine 2018 - L'Algérie a le désir de quitter la compétition sur une note positive

L'Algérie a concédé mardi dernier sa deuxième défaite lors de la CAN féminine 2018. Ainsi, après la première défaite en match d'ouverture face au pays organisateur (1-0), les Fennecs dames se sont inclinées à nouveau face au Cameroun sur le score de 3 à 0.

Ce vendredi, la sélection algérienne de football (dames), quasiment éliminée de la course à la qualification pour les demi-finales de la CAN féminine 2018, sera face au Mali avec l'ambition de terminer le tournoi sur une bonne note. L'espoir est permis mais sur le terrain ce sera vraiment difficile pour les filles de Fertoul car leur destin n'est pas entre leurs mains. Pour les Fennecs dames, il faut faire le maximum contre le Mali pour espérer réussir un bon résultat.

« Nous avons préparé le match contre le Mali tout comme nous l'avons fait contre le Ghana et le Cameroun. Bien que nous n'ayons jamais franchi la phase de poules, nous allons aborder cette confrontation comme s'il y avait un réel enjeu. Dans une position comme la nôtre, deux matches, deux défaites, le désir est de quitter la compétition sur une note positive et promettre de revenir plus fortes, plus compétitives, après avoir emmagasinée une plus grande expérience face à des adversaires mieux aguerrie, a déclaré Buchari Rachide, entraîneur-adjoint de l'Algérie, sur le site de la CAF. Si j'ai un regret c'est l'absence de notre meilleur atout, Naima Bouhenni, qui s'est blessée avant la compétition et n'a pu venir au Ghana. Honnêtement, nous avons beaucoup appris dans cette CAN. La plupart de nos joueuses sont nouvelles et ont effectué leurs grands débuts dans cette épreuve. Croyez-moi, nous reviendrons et cette fois il faudra compter avec les Vertes. »

Les coéquipières d'Inès Metloub ont besoin d'un véritable miracle pour espérer se qualifier en demi-finales de la CAN féminine 2018: non seulement elles doivent battre les Aiglonnes par au moins 2-0, mais aussi attendre en même temps une défaite des Ghanéennes (3 pts) face aux Lionnes indomptables du Cameroun (6 pts).