Sud-Soudan: Mahaman Laouan Gaya, Secrétaire Général de l'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains reçu à Juba par le Chef de l'État Salva Kiir Mayardit

L'Ambassadeur Ezekiel Lol Gatkuoth, Ministre du Pétrole de la République du Soudan du Sud et hôte de la Conférence sur le pétrole et l'énergie "South Sudan Oil & Power" organisée au Crown Hotel de Juba (Soudan du Sud) du 20 au 22 novembre 2018, a reçu ses homologues de la République du Soudan, de la Guinée Equatoriale, de l'Ouganda, et SE Mahaman Laouan Gaya, Secrétaire Général de l'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO).

L'ouverture de cette conférence a eu lieu le 20 Novembre 2018, sous la Présidence du Premier Vice-Président de la République du Soudan du Sud, le Général Taban Deng Gai. En marge de la cérémonie d'ouverture de la conférence, ce dernier s'est entretenu en tête à tête avec le Secrétaire Général de l'APPO.

Premier forum de discussion de grande envergure

"South Sudan Oil & Power" est le premier forum de discussion sur les questions pétrolières et énergétiques aux niveaux national, régional et international qu'organise le ministère du pétrole Soudan du Sud. Les ministres de la République du Soudan, de la République de Guinée Equatoriale, le Secrétaire Général de l'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) ont rendu une visite de courtoisie à Son Excellence Salva Kiir Mayardit, Président de la République du Sud-Soudan dans l'après-midi du 21 Novembre 2018. Lors de cette rencontre, il a été question de la coopération pétrolière entre les pays africains producteurs de pétrole. SE Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministre des hydrocarbures et des mines de la République de Guinée Equatoriale, a transmis un message de SE M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée Equatoriale, à SE Salva Kiir Mayardit, Président de la République du Sud-Soudan, l'invitant à prendre part à un sommet des Chefs d'Etat sur le pétrole en marge de la Conférence-Exposition sur le pétrole en Afrique (CAPE VII) qu'organise l'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) à Malabo en Avril 2019.

Au cours de cette audience, la question d'adhésion de la République du Soudan du Sud dans la grande famille pétrolière africaine, c'est-à-dire l'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) a été abordée. A l'issue de cette rencontre avec le Président Salva Kiir, les ministres et le SG de l'APPO ont tenu une conférence de presse à l'intention des médias, au cours de laquelle ils ont confirmé leur engagement et leur détermination à travailler en étroite collaboration et promouvoir le secteur pétrolier et énergétique africain sur la scène mondiale et à œuvrer pour le renforcement de l'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) sur l'échiquier pétrolier africain et international. Ils ont exprimé aussi leur joie et leur reconnaissance pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité des citoyens du Sud-Soudan.

Le Président du Sud Soudan en discussion chaleureuse au palais de Juba avec Mahaman Laouan GAYA