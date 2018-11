Afrique de l'Ouest: Conférence régionale sur «Partenariat pour la culture, la communication et le Dividende Démographique»

Photo: UNFPA/WCARO

Des communicateurs traditionnels et leaders coutumier lors de la conférence de Conakry (Photo d'archives)

Dakar, Sénégal – 2 2 Novembre 2018 . Une conférence régionale sur « partenariat pour la culture, la communication et le dividende démographique », est organisée par l’UNFPA et le Minist è re de la Culture du Sénégal pour valoriser le rôle crucial des communicateurs traditionnels et des leaders de la chefferie traditionnelle dans la mise en œuvre de la Feuille de route de l’U nion a fricaine pour la capture du Dividende Démographique (DD) . L’objectif de la Conférence de Dakar qui se tiendra au King Fahd Palace du 25 au 26 novembre 2018, et le 27 au Grand Théâtre, est de mettre en place un Réseau r égional des c ommunicateurs t raditionnels et des chefs traditionnels en vue d’impulser et de coordonner la mise en œuvre d ’un plan d’action pour accélérer les transformations sociales propices à la capture du d ividende d émographique dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre .

Placée sous le parrainage de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Présiden t de la république du Sénégal, cette rencontre qui est co -organisée par le Ministère de la Culture du Sénégal, le Bureau Régional et le Bureau Pays de l’UNFPA , sera un moment fort pour mettre en évidence le rôle de catalyseur de la c ulture et de la c ommunication dans les transformations sociales et économiques. Elle servira aussi de cadre pour la définition d’un partenariat stratégique entre les ministres de la Culture des pays de la sous-région et l’UNFPA.

La conférence de Dakar, qui se tient six mois après celle de Conakry, va regrouper près de 3 00 participants composés de communicateurs traditionnels, de chefs traditionnels, de leaders religieux , de représentants des organisations de femmes , de jeunes, de parlementaires et de journalistes des 14 pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo. La conférence sera rehaussée par la présence des ministres de la Culture de ces 14 pays.

Les travaux de la rencontre de Conakry qui avait regroupé de s communicateurs traditionnels et des leaders religieux et traditionnels de 8 pays (Bénin, Burkina Faso, C ô te d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Tchad), avaient été sanctionnés par l’adoption d’une Déclaration et d’une Feuille de route . U ne des étapes clés de la Feuille de route était la Conférence régionale pour la mise en place d’un Réseau r égional des c ommunicateurs et des c hefs t raditionnels pour accompagner efficacement l’exécution des plans d’action alignés sur les trois résultats transformateurs :

Zéro décès maternels évitable,

Zéro besoin non satisfait en planification familiale,

Zéro Violence Basée sur le Genre (VBG) y compris les Mutilations Génitales Féminines

La Conférence de Dakar permettra aussi de distinguer Monsieur El Hadj Mansour Mbaye, Président du Réseau n ational des c ommunicateurs t raditionnels du Sénégal, un des tou t premiers à s’être engagé aux côtés de l’UNFPA pour fa ire la promotion de la santé de la mère et de l’enfant et de la Planification Familiale (PF) comme stratégie accessible et efficace pour la réduction des décès chez les mères et chez les enfants.

Le Grand Théâtre accueillera le 27 novembre, la cérémonie de remise du Prix à Monsieur El Hadji Mansour MBAYE ainsi que la clôture officielle de la conférence régionale sous la présidence de Son excellence le Président Macky SALL.



