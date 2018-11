Sénégal: Cybercriminalité - Plus de 200 personnes arrêtées depuis septembre 2017 (Police)

- Plus de 200 personnes ont "été arrêtées et présentées au parquet pour diverses infractions" depuis septembre 2017, dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, a révélé, vendredi à Rabat, le Dr Papa Guèye, commissaire de police et chef de la division spéciale de cybersecurité de la Police nationale du Sénégal.

"Nous ne cessons de recevoir des plaintes des victimes. Je peux même vous donner des statistiques, car, de septembre 2017 à nos jours, plus de 200 personnes ont été arrêtées et présentées au parquet pour diverses infractions", a-t-il dit à la presse sénégalaise, à la 3ème édition du Forum sur la paix et la sécurité de Rabat.

La rencontre est axée autour du thème : "Redéfinir les axes de la coopération internationale face aux menaces du XXI ème siècle.

Papa Guèye a indiqué les 200 individus en question ont été arrêtés pour des infractions "relatives au piratage, à la collecte déloyale de données à caractère personnel, comme le fait d'utiliser l'image d'une personne ou sa voix sans sa permission à des fins délictuelles".

Au terme des procédures, les mis en cause ont été identifiés et arrêtés, puis présentés devant les juridictions habilitées pour ce genre de délits. Il a également indiqué que des institutions financières ont déposé des plaintes au niveau de la division et que "ces cas ont été élucidés".

"C'est la raison pour laquelle je peux dire que les citoyens qui font appel à nos services voient des résultats et sont satisfaits du travail fait par la police nationale", s'est-il félicité.

Il a toutefois admis que la question de la lutte contre la cybercriminalité nécessite aujourd'hui la mise en place de deux mécanismes de lutte.

"Le premier consiste à mettre en place des outils permettant de traquer les délinquants. Le second est une réponse préventive, et à ce titre, il faut aller au-delà de la prévention. Il faut sensibiliser et éduquer les populations avec l'implication de tout le monde", a indiqué M. Guèye.

Il a ainsi invité les populations à collaborer avec la police nationale pour démanteler les réseaux ou les personnes malintentionnées qui se livrent à certains agissements sur le net.

"Vous pouvez, en tant que citoyen responsable de la sécurité de votre pays, signaler les cas qui peuvent porter atteinte aux personnes et aux biens. La personne sera protégée et son identité ne sera pas dévoilée", a-t-il exhorté.

Sa conviction est que la lutte contre la cybercriminalité ne peut être menée par uniquement la police.