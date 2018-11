Cameroun: Institutions - Le Consul honoraire de Côte d'Ivoire en poste

Mamoudou Fadil a reçu l'exequatur du gouverneur du Littoral, le 21 novembre dernier.

Mamoudou Fadil est le tout premier consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire à Douala. L'administrateur des sociétés a reçu officiellement l'exéquatur ce mercredi 21 novembre 2018 dans la capitale économique. Ce document officiel autorise le nouveau consul à exercer pleinement ses fonctions. La cérémonie, très courue, était présidée par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua. On aura aussi noté la présence remarquée de Son Excellence Narcisse Ahounou Manalan, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, des consuls des autres missions diplomatiques ins tallés à Douala, du lamido de Ngaoundéré, El Hadj Mohamadou Hayatou Issa, et des autorités administratives et judiciaires du département du Wouri.

Le nouveau représentant de la Côte d'Ivoire à Douala aura pour mission de défendre et de protéger les ressortissants ivoiriens résidant dans la capitale économique, de contribuer de manière efficace au développement des échanges commerciaux entre les deux Etats, de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, qui datent de 1960, avec à la clé la signature de plusieurs accords. Dans son allocution, le gouverneur de la région du Littoral, en s'adressant au nouveau consul désigné par les autorités ivoiriennes, a indiqué que celui-ci se doit de respecter les lois et règlements en vigueur au Cameroun. Il a aussi souhaité que les rapports entre le consul honoraire, Mamoudou Fadil et les autorités de la cité économique soient empreints de courtoisie et de respect. Peu avant la remise de l'exéquatur, l'assistance a eu droit à l'exécution des hymnes des deux pays et à la lecture de l'acte de nomination, signé le 18 septembre 2018.