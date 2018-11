Sénégal: Télévision - La qualité d'affichage de la télévision "entre dans une nouvelle ère" grâce aux spécifications de technologie élaborées par l'UIT

L'Union internationale des télécommunications (UIT) se joint aujourd'hui au reste du monde pour reconnaître les avancées significatives réalisées et les technologies émergentes dans le domaine de la télévision, qui amélioreront l'expérience de visionnage de manière presque inimaginable, en célébrant la Journée mondiale de la télévision 2018.

Grâce aux nouvelles avancées en matière de technologies de télévision, les télévisions de demain seront littéralement plus "brillantes" que celles d'aujourd'hui. Elles permettront d'afficher encore plus de détails dans les zones sombres de l'écran, et rendront les zones lumineuses plus intenses. L'UIT, qui, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication (TIC), fixe les normes mondiales en matière de TIC, est en train d'élaborer des spécifications qui permettront aux services large bande et de radiodiffusion d'utiliser la télévision à grande plage dynamique (HDR) grâce à une norme internationale. Il en résultera une impression de réalisme accru pour les téléspectateurs, ce qui donnera aux images télévisuelles une qualité plus riche et plus dynamique.

L'UIT est la principale source mondiale de spécifications de base pour la télévision numérique, la télévision à haute définition (TVHD) et la télévision à ultra-haute définition (TVUHD). Au cours des dernières années, les travaux se sont poursuivis avec l'élaboration d'une norme (appelée "Recommandation" à l'UIT) relative aux systèmes de télévision HDR, ainsi que de lignes directrices pour la production de programmes HDR, et pour la conversion entre les systèmes HDR et les systèmes à haute définition (HD) existants. La télévision HDR peut être appliquée tant aux images TVUHD qu'aux images TVHD.

Les travaux réalisés par l'UIT pour rendre l'expérience des téléspectateurs plus immersive vont au-delà des images. Les progrès dans l'utilisation de la compression ont fait de la TVUHD une réalité dans le cadre des services de Terre, par satellite et Internet fournis aux consommateurs.

Les normes qui associent l'Internet et la transmission hertzienne traditionnelle créent une toute nouvelle expérience télévisuelle, et de nouveaux systèmes sonores ont récemment été lancés, ce qui permet aux téléspectateurs de localiser la source "apparente" des sons tout autour d'eux, ainsi qu'au-dessus ou en dessous d'eux. Ces nouveautés seront particulièrement précieuses alors que les écrans de télévision deviennent de plus en plus grands, et la sensation d'"immersion" dans les programmes sera accentuée. L'UIT élabore des normes pour les systèmes de production de programmes qui faciliteront l'utilisation de ces systèmes sonores évolués.

"Les activités de l'UIT dans le domaine des télécommunications ont une incidence majeure qui va au‑delà des frontières, et les supports de radiodiffusion et à large bande jouent un rôle primordial en la matière," a déclaré Houlin Zhao, Secrétaire général de l'UIT. "Les avancées technologiques permises par l'UIT qui sont reconnues aujourd'hui, en cette Journée mondiale de la télévision, sont des étapes passionnantes tant pour les professionnels du secteur que pour les téléspectateurs, et élargissent le champ des possibilités en matière de communications mondiales pouvant avoir une incidence positive sur le monde."

L'UIT joue un rôle majeur en tant que catalyseur de la création de technologies de pointe grâce à l'élaboration de normes harmonisées à l'échelle mondiale, et mène activement des recherches sur la manière dont l'intelligence artificielle peut offrir aux téléspectateurs une expérience plus personnalisée. Des recherches portant sur la réalité virtuelle et augmentée sont également en cours en vue de continuer à améliorer les services de télévision à l'avenir.

"L'expérience médiatique ne cesse de s'améliorer pour atteindre des degrés encore supérieurs d'immersion de haute qualité, grâce à la commission d'études de l'UIT sur les services de radiodiffusion (Commission d'études 6 de l'UIT-R)," a expliqué François Rancy, Directeur du Bureau des radiocommunications de l'UIT. "La télévision reste le média le plus utilisé et ayant le plus d'influence partout dans le monde. Nous sommes fiers du leadership dont fait preuve le Secteur des radiocommunications (UIT-R) de l'UIT en ce qui concerne l'amélioration continue des services de télévision. La richesse de l'affichage visuel maintenant disponible ajoute une véritable "brillance" à l'expérience télévisuelle, et l'on peut dire que la télévision "entre dans une nouvelle ère".