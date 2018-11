Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur et recherche scientifique - Une nouvelle politique nationale en élaboration

La Côte d'Ivoire va bientôt se doter d'une véritable Politique nationale de l'enseignement supérieur (Pnes).

Albert Mabri Toikeusse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a ouvert depuis le 18 novembre, à l'hôtel des parlementaires de Yamoussoukro, l'atelier de formulation de cette Pnes dont l'objectif est d'offrir aux générations présentes et futures des opportunités pour accéder à des niveaux de formation de plus en plus élevés et de qualité.

Car il s'agit, selon lui, de les préparer à faire face aux enjeux d'un monde en perpétuel mutation, de sorte à permettre à la Côte d'Ivoire de relever les défis de la compétition économique mondiale. « En plus de mettre à la disposition des jeunes les moyens nécessaires pour construire leur avenir et leur programme de vie, nous devons œuvrer à offrir au monde du travail des cadres qualifiés, susceptibles de répondre adéquatement aux exigences de performance des organisations », a souligné Mabri Toikeusse.

Pour qui cette Pnes doit pouvoir relever des défis majeurs. Notamment la question de la disponibilité d'un cadre de gouvernance qui favorise la redevabilité et l'excellence ; le renforcement de la gouvernance et d'une autonomie financière des universités ; la disponibilité d'enseignants de qualité ; l'intégration effective du système Licence master doctorat (Lmd) dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur ; la question du partenariat entre le secteur public et le privé afin de favoriser une insertion professionnelle effective ; la disponibilité de financements durables ; l'amélioration de l'accessibilité à l'enseignement supérieur sur la base de l'équité et enfin la pacification de l'espace universitaire et la cohésion au sein de l'enseignement supérieur.

Après avoir dit la gratitude du gouvernement à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui accompagnent ce projet, notamment la Banque mondiale, Mabri Toikeusse a réitéré sa confiance à toute l'équipe engagée dans la finalisation de cette œuvre qui impactera, selon lui, la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour sa part, professeur Georgette Agnéroh-Eboï, directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip), qui pilote l'équipe technique du projet, a noté que c'est depuis le 20 novembre que les travaux ont été lancés. Depuis cette date, le comité de pilotage et l'équipe technique veillent au caractère inclusif et participatif du projet, à l'effet de prendre en compte toutes les aspirations et tous les avis de l'ensemble des acteurs et parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur.

Au total, ce sont six ateliers de consultation des différentes couches sociales qui ont été conduits et qui ont permis, selon elle, à plus de deux-cents bénéficiaires, utilisateurs des diplômés du secteur et acteurs du système de s'exprimer.

Cet atelier va également permettre d'élaborer le tableau de bord prospectif, le chronogramme de mise en œuvre du Pnes, la cartographie des acteurs et définir les principes directeurs de mise en œuvre de la Pnes. « Nous nous attendons certes à des débats ouverts et francs mais nous espérons aussi et surtout des contributions constructives qui faciliteront l'atteinte des objectifs », a-t-elle souhaité.

Notons que les travaux se poursuivent jusqu'au 23 novembre prochain.