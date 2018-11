Cote d'Ivoire: Daniel Anikpo (Président du MCI) - « L'industrialisation est la seule voie pour sortir du sous-développement »

Daniel Anikpo, ex-ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, a présenté officiellement son organisation, Mouvement citoyen pour l'industrialisation (Mci), le 21 novembre 2018, au musée des civilisations de Côte d'Ivoire, à Abidjan-Plateau. C'est autour du thème: « Le temps de la méga économie et de l'économie endogène pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire ».

A cette occasion, il a appelé les Ivoiriens à s'unir autour de son programme pour industrialiser le pays afin de le sortir du sous-développement. « L'industrialisation est la seule et unique voie qui permet à un pays sous-développé, de se développer et de prospérer de génération en génération. Il n'y a pas de solution B au sous-développement. D'ailleurs, tous les pays développés ont utilisé cette voie de l'industrialisation pour vaincre leur sous-développement », a-t-il soutenu.

A travers le premier pilier de son programme dénommé Pige-Ci (Programme d'industrialisation à la fois globale et locale endogène de la Côte d'Ivoire) qu'il propose, il compte créer dans les villages et quartiers urbains du pays, 10.000 cités des affaires comprenant chacune une école de développement, une caisse populaire de crédit local et 150 co-entreprises de production des biens et services de consommation.

A l'en croire, dans le premier pilier du Pige-Ci, il s'agira de créer dans les régions de Côte d'Ivoire, 150 capitaineries industrielles nationales de fabrication des biens d'équipement. « Les capitaineries industrielles consisteront à fabriquer des biens d'équipement, des machines et des appareils de production dont le pays a besoin pour transformer ses matières premières, ses produits agricoles et pour exploiter ses ressources minières. Et, elles se regrouperont en douze pôles d'industrialisation multi-régionale », a-t-il expliqué.

A cet effet, il exhorte le peuple ivoirien à rejoindre son organisation pour apporter un soutien accru à ce programme d'industrialisation afin de donner la véritable clé de l'industrialisation à laquelle aspire chacun des Ivoiriens. « Vu que nous avons aujourd'hui, la grande chance d'avoir notre pays en chantier, un programme d'industrialisation globale endogène, le Pige-ci, pour développer le pays et lui donner la clé de sa puissance industrielle et celle du bonheur de son peuple, tout Ivoirien devrait soutenir le programme que nous proposons pour l'avenir radieux des générations futures d'Ivoiriennes et Ivoiriens », a-t-il soutenu.