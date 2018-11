Cote d'Ivoire: « Les Awards du financement » - Deux banques commerciales et une mésofinance primées par le jury

La deuxième édition « des Awards du financement », qui vise à récompenser les banques et établissements financiers qui se sont plus engagés à financer les Petites et moyenns entreprises (Pme), à travers le concept « La Finance s'engage » a eu lieu le jeudi 22 novembre, au cours d'un dîner gala, à la Maison de l'entreprise d'Abidjan-Plateau. Le thème choisi pour cette année s'intitule : « Financement des Pme : Passer de la volonté à l'impact ».

Au cours de cette soirée de récompense, la Société ivoirienne de banque (Sib) a reçu le prix de l'entreprise la plus innovante dans le financement des Pme. Le représentant de cette institution, Yéo Bakary, qui a reçu le trophée de cette distinction des mains du Pierre Magne (administrateur à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire) a déclaré : « Nous sommes récompensés pour l'effort qui est fourni. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer à mériter ce prix ». Le prix du meilleur système décentralisé est revenu à la Mésofiannce Cac, qui accompagne les entreprises de classe moyenne et les entrepreneurs. Quant à la Banque atlantique de Côte d'Ivoire (Baci) elle a été désignée meilleure banque en matière de financement.

Selon Kadi Fadika Coulibaly, directrice générale de la Société de gestion et d'intermédiation (Sgi) Hudson, qui représentait le président du Jury, Jean Louis Ekra, le processus d'évaluation a porté sur quatre critères, entre autres le niveau d'accompagnement des institutions, la population des Pme financée, l'innovation. Et 11 institutions ont finalisé ce processus, dont sept banques commerciales et quatre Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (Apsfd).

Lors de ce dîner gala, le fondateur et directeur général d'Enko Capital Cyrille Nkontchou, a prononcé une conférence sur le crédit bancaire. De ses dires, le crédit bancaire auprès des entreprises a représenté 3500 milliards Fcfa en 2017 et 1295 milliards Fcfa sont allés vers les Pme. Et au cours de ces dernières années, le coût moyen de financement auprès des entreprises est resté stable. « Le crédit bancaire peut tuer l'entreprise s'il n'est pas adapté, c'est pourquoi il est important pour les entreprises de diversifier leur source de revenu »,a-t-il poursuivi.

La deuxième édition «des Awards du financement» a aussi été marquée par un «success story» de Janet Komenan, directrice générale d'O'claire international. Cette chef d'entreprise, spécialisée dans la livraison de tout ce qui est produit consommable sur les plateformes pétrolières, invite la jeune génération à avoir la foi et le courage dans ce qu'elle entreprend pour faire rayonner son activité.